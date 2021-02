Logistica portuale, la ‘red-zone’ non ferma la formazione al Boccardi-Tiberio

Non si fermano le proposte formative all’indirizzo Trasporti e Logistica (Ex Nautico) dell’IIS Boccardi-Tiberio di Termoli nemmeno in tempo di “zona-rossa”. Gli alunni delle classi quinte hanno svolto un incontro formativo e orientativo on-line con l’Istituto Tecnico Superiore MO.ST per la mobilità sostenibile del trasporto merci e persone, una Scuola di Specializzazione Tecnica e Professionalizzante ad alto contenuto di tecnologia.

L’ITS, unico nel suo genere sul territorio nazionale, annovera tra le sue finalità principali la promozione e la diffusione della cultura tecnica e scientifica, a partire dall’ integrazione tra sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

Occhi puntati sulla logistica portuale con protagoniste le aziende partner della Fondazione al fine di presentare direttamente, ai prossimi diplomati, alcuni stakeholder di riferimento quali possibili sbocchi lavorativi futuri.

L’incontro ha visto la presenza della Dott.ssa Emanuela Di Luca, Direttore ITS Mo.ST e di Fiorindo Di Lorenzo, imprenditore in attività inerenti la gestione di pratiche doganali, nella consulenza in materia fiscale e finanziaria inerente agli scambi con i paesi esteri, nei servizi di gestione per la logistica e per i trasporti. e docente dell’ITS.

La stretta connessione fra percorsi formativi di vario livello e le reali esigenze del mondo del lavoro consentono agli studenti dell’indirizzo Trasporti e Logistica il conseguimento di un titolo subito spendibile e al passo con i tempi in un settore che non ha visto crisi come spesso evidenziato dagli esperti durante l’incontro.