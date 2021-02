Logistica distributiva 4.0, all’Istituto Boccardi-Tiberio un incontro formativo

Continuano le proposte formative all’indirizzo Trasporti e Logistica (Ex Nautico) dell’IIS Boccardi-Tiberio con la Scuola di Specializzazione Tecnica e Professionalizzante ad alto contenuto di tecnologia ITS MO.ST. Gli alunni delle classi quinte hanno conosciuto il mondo della Logistica distributiva grazie agli interventi della dott.ssa Luciana Ferrante, Vice-Presidente dell’ITS e fondatrice dell’azienda L. Transport Spa, una tra le più belle realtà abruzzesi con sedi anche nel piacentino, e dell’intervento del dott. Mauro Tarsia, esperto di Logistica 4.0 e della grande distribuzione organizzata.

Gli studenti dell’ITT hanno analizzato l’importanza per un’azienda di possedere un’ampia rete di distribuzione, un ottimo servizio di tracing e di tracking ed anche una forte spinta alla flessibilità e alla personalizzazione.

La logistica distributiva rappresenta sempre più un fattore critico per il successo di un’impresa dove i consumatori valutano l’affidabilità e il valore di un brand anche sulla base del servizio di delivery, evidenziando come le materie di studio dell’ITT sono in stretta connessione con la realtà lavorativa di alto profilo.

Evidente la conclusione dell’incontro dove si è definito il contesto generale di forte cambiamento che si sta vivendo, in un mondo sempre più globalizzato, dove i trasporti e la logistica rivestono un ruolo di fondamentale importanza e in grande espansione con una crescita, in termini di posto di lavoro, del 170% negli ultimi vent’anni che indubbiamente l’indirizzo Trasporti e Logistica mira ad occupare.