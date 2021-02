Liberato Matticoli nuovo coordinatore regionale di Forza Italia Giovani

È Liberato Matticoli, 33enne libero professionista di Sant’Agapito (IS), il nuovo coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia.

“Ringrazio – commenta Matticoli – il coordinatore nazionale Marco Bestetti e il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia accordatami. Dopo anni di militanza azzurra, è per me un piccolo grande sogno che si avvera e mi impegnerò con passione ed entusiasmo per essere all’altezza del compito”.

“La mia generazione – aggiunge – vive un momento particolarmente difficile, il Covid ha rimesso in discussione soprattutto nel Mezzogiorno il futuro e reso ancora più precario il nostro percorso. Importante rinnovare la classe politica e dirigente con nuove idee e con giovani competenti e pronti alle complicate sfide che ci attendono. Lavorerò – spiega il neo coordinatore – già da domani per rafforzare il movimento giovanile, in un’ottica di proficua collaborazione con il Coordinamento regionale del partito e in generale con la società civile, i territori e i tanti giovani amministratori forzisti che già hanno dato vita al cambiamento”.

“Ripartiamo – conclude Liberato Matticoli – dal basso, dal merito e dai nostri ideali europeisti e liberali”.