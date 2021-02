Come tecnologia, ovvero un’app mobile, un software oppure un sito, le piattaforme di trading permettono di poter investire in borsa, in modo autonomo online e da casa. Messe a disposizione da imprese di investimento, vale a dire da broker di trading e da banche, sono sul web davvero tanto le piattaforme di trading.

Ma, quali possono essere le migliori piattaforme di trading 2021? Indubbiamente, un compito non facile e che, in ogni caso, non può assolutamente prescindere dal fatto che possono essere prese in analisi esclusivamente quelle che forniscono questo servizio utilizzando broker autorizzati da CONSOB. Perciò, vediamo le 5 migliori piattaforme di trading 2021, ossia quelle che possono essere la più sicure per un investitore italiano.

1. Piattaforma Trading Libertex

Libertex, può essere inserita tra le 5 migliori piattaforme di trading 2021 per diverse ragioni. Ad esempio, risulta essere un valido broker CFD con dei costi competitivi per un trading user-friendly. Sponsor ufficiale di alcune squadre calcistiche europee, sulla piattaforma trading Libertex è possibile negoziare diversi asset, anche sotto forma di contratti per differenza, i famosi CFD, cioè strumenti che, oltre a risultare essere flessibili, consentono di poter operare al ribasso o con leva.

Inoltre, questa piattaforma di trading, permette di poter eseguire trading anche di criptovalute come Monero, Zcash, Ethereum, Ripple, Bitcoin e via dicendo. Se da un lato propone ai principianti l’opportunità di fruire gratis di corso di trading, dall’altro nega l’opportunità di fare copy trading. Indubbiamente, pur avendo dei costi che risultano essere maggiori a confronto della concorrente eToro, è una piattaforma trading che merita di essere provata utilizzando il gratuito conto demo.

2. Piattaforma Trading eToro

Tra le 5 migliori piattaforme di trading 2021, ovviamente, non può mancare eToro. Non per nulla, come si può chiaramente evincere dalle numerose eToro opinioni, risulta essere una piattaforma di trading tra le più gradite tanto dai trader alle prime armi, quanto dai professionisti. Autorizzato da CONSOB e regolamentato da ASIC, FCA e da CySEC, è, quindi, nel vasto panorama mondiale delle piattaforme di trading, un broker che si caratterizza per affidabilità e serietà.

Per agevolare le diverse negoziazioni, propone, inoltre, una piattaforma di trading che ha una interfaccia grafica assolutamente intuitiva. Molto ampio, poi, è il panorama riguardante gli asset disponibili. D’altra parte, eToro si contraddistingue, anche perché permette di poter investire in vere e proprie in azioni, divenendo, perciò, uno dei rari broker market maker che lo consente.

Ma la vera particolarità di questa piattaforma di trading, è l’opportunità fornita di poter effettuare il Copy Trading, ossia la possibilità di poter copiare quello che trader più esperti fanno. Pertanto, è una piattaforma di trading assolutamente da provare.

3. Piattaforma di trading Capital.com

Autorizzato da CySEC, Capital.com può essere inserita tra le 5 migliori piattaforme di trading 2021, per la sua ottima fama, così come per poter fruire di una esperienza di investimento che possa risultare user-friendly, ovvero agile, Capital.com, come broker, permette di poter utilizzare Metatrader 4 e app mobile.

Si potranno negoziare Commodities, indici, CFD di azioni, così come, tra i più interessanti asset, spiccano criptovalute e valute. In estrema sintesi, come piattaforma di trading, è perfetta tanto per entry-level, quanto per broker tecnici. In linea generale, è da annotare l’offerta di un conto demo gratis, che potrà risultare particolarmente utile per poter acquisire ogni tipo di competenza di base.

4. Piattaforma Trading AvaTrade

AvaTrade è tra le 5 migliori piattaforme di trading 2021, proprio perché è molto idonea a chi desidera contrattare online e in totale mobilità. Inoltre, merita di essere inserita tra le migliori piattaforme di trading, anche per vantare il numero maggiore di regolamentazioni. Oltre a tutto ciò, concede di ricevere una eccellente formazione, così come di poter lavorare attraverso piattaforme diverse.

5. Piattaforma Trading Markets.com

Tra le 5 migliori piattaforme di trading 2021, vi è anche Markets.com, la quale spicca, tra l’altro, per essere regolamentata da CySEC. È un broker che, inoltre, permette di poter andare ad utilizzare piattaforme di trading sulla base dei desideri e dell’esperienza del singolo utente. In conclusione, si potrà fare trading con semplicità comprando azioni in borsa, oppure scegliendo i CFD, o, anche, tradare su forex, materie prime, azioni, criptovalute e indici.