Mattinata di disagi in diversi comuni del basso Molise dove il problema ghiaccio si fa sentire maggiormente perché in molti casi sulle strade e sui marciapiedi non è stato buttato il sale che avrebbe evitato la formazione di lastre pericolose al passaggio di auto e pedoni.

Segnalazioni sono arrivate stamane 14 febbraio soprattutto da comuni quali Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Montecilfone, sia per l’impraticabilità dei marciapiedi per chi si è trovato costretto a uscire di casa, sia per la pericolosità di alcune strade, soprattutto quelle con le salite più ripide.

Qualche cittadino ha provato a chiedere l’intervento del Comune, anche in contrade isolate, per poter migliorare la viabilità e permettere di percorrere le strade in sicurezza. A Larino proprio ieri ci sono stati grossi disagi e un incidente.

Non aiutano inoltre le temperature molto rigide di queste ore e il vento gelido, il che aumenta la probabilità che il ghiaccio si continui a formare anche nelle prossime ore al calare del sole.