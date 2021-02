VENERDI’ 19 Poche nubi o appena parzialmente velato il cielo molisano in questo venerdì 19 febbraio. In un contesto relativamente tranquillo solo la foschia del primo mattino, di ritorno dopo il tramonto, rappresenterà una piccola insidia. Per il resto avremo un quadro atmosferico sereno, senza piogge e con una debole ventilazione. Bene anche le temperature che si mantengono stazionarie grazie all’anticiclone.

SABATO 20 Tanto sole in questo inizio di fine settimana: il contesto resta stabile ovunque guastato appena da una lieve velatura serale e dalla foschia al mattino e dopo il tramonto. Stabili le temperature.

DOMENICA 21 Un’altra giornata mite e soleggiata in Molise: il vasto campo di alta pressione ha anticipato la primavera nella nostra regione dove in questa domenica assisteremo a una ulteriore impennata di temperatura che si assesterà intorno ai 15 gradi nelle ore centrali di questa domenica. Resta ben accentuata la formazione di foschie e nebbie, in particolare in basso Molise e sul litorale. Il fenomeno, che si ripresenta puntuale all’alba e al calar del sole, è noto come “nebbie d’avvezione” o “nebbie di mare” e si formano a causa dello scorrimento di masse d’aria più calde e umide sopra la superficie (ancora fredda per via della stagione) del mare.