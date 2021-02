La Magnolia premiata dal Rotary di Campobasso. Domenica la sfida a Broni

Una prospettiva particolare per iniziare la settimana e proiettarsi nell’avvicinamento che condurrà i #fioridacciaio sino alla trasferta ‘bivio’ di domenica a Broni. I 116 anni del Rotary International (e nello specifico i 66 con 52 iscritti della costola campobassana) hanno incontrato le quattro stagioni di esistenza della Magnolia per una cerimonia di premiazione che – complici le regole imposte dalla pandemia da Covid-19 in atto – si è svolta per pochi intimi nella sala stampa dell’Arena, ma ha avuto una propaggine telematica sulle pagine Facebook e YouTube di Magnolia.

RICONOSCIMENTO GRADITO Ad aprire la cerimonia, al tavolo, le parole della presidente della Magnolia Campobasso Antonella Palmieri “che ha ringraziato l’associazione per aver pensato al club rossoblù e per la forza di un riconoscimento arrivato in un periodo particolarmente complesso per la società, che ci rende ancora più orgogliosi del percorso fatto”.

DIAMANTI E PERLE Da parte sua, il presidente del Rotary Campobasso Michele Rinaldi, lieto per la presenza nell’Arena, ha ricordato il motto alla base dell’associazione “servire al di sopra di ogni interesse personale”, ricordando come il team rossoblù incarni “la perfetta sintesi di passione, amore e concretezza”, che riesce ad esportare, concretamente, al di fuori dei confini territoriali creando curiosità ed interesse intorno alla regione e mettendo in un angolo lo stereotipo del ‘Molise che non esiste’.

Rivolgendosi poi alle magnolie le ha definite “perle e diamanti” in grado di dare “lustro e luce che si riverbera al di fuori dei confini regionali”.

MEDAGLIE E PERGAMENE Una medaglia artigianale realizzata dallo scultore Fernando Izzi ed una pergamena con, racchiuse in poesia, le caratteristiche della magnolia “fiore della tenacia” con riferimenti al taoismo e alla Bibbia sono state consegnate ad ognuna delle dodici giocatrici, al coach Mimmo Sabatelli e a tutto lo staff tecnico, a quello medico e a quello dirigenziale a partire dalla triade ‘rosa’: il presidente Antonella Palmieri, il vicepresidente Valeria Cavaliere ed il direttore generale Rossella Ferro. Un premio speciale, inoltre, è stato tributato al ‘tramite’ dell’evento: il past president Rotary Romano Sabatelli, padre del trainer rossoblù.

MOMENTO DI GRUPPO Per l’ensemble rossoblù (le giocatrici, i dirigenti, i tecnici e lo staff) così c’è stato al termine – assieme ai delegati del Rotary Club Campobasso – la possibilità di ritrovarsi a centrocampo per una foto d’insieme che ha concluso un martedì in grado di restare a lungo nei ricordi del team e, in primis, delle stesse giocatrici campobassane.

Foto Maurizio Silla