La Magnolia in campo col Sassari per regalare un ‘cioccolatino’ ai propri fan

Sfida al Sassari nel giorno di San Valentino: la Magnolia Campobasso scende in campo per regalare un ‘cioccolatino’, o meglio una vittoria, ai propri sostenitori nel giorno dedicato agli innamorati.

La squadra rossoblù ritrova lo scenario dell’Arena per affrontare il Sassari in un avvio di febbraio che, tra questa gara e la successiva trasferta a Broni, potrà rappresentare uno snodo centrale nella prima esibizione sul palcoscenico della Techfind Serie A1 per i fioridacciaio.

In casa campobassana, è evidente la volontà di mettersi alle spalle la prova del PalaZauli di Battipaglia che ha concluso il mese di gennaio.

“È normale – spiega ancora coach Sabatelli – perché si tratta di una di quelle classiche gare che lasciano l’amaro in bocca, ma non per la posizione in classifica delle nostre avversarie, quanto per la brutta prestazione offerta ed è da qui che nasce, principalmente, la voglia di rivalsa nel gruppo”.

Davanti a loro le magnolie hanno il miniciclo che, tra la sfida con Sassari ed il match a Broni, caratterizzerà la fase centrale del mese di febbraio.

“Sappiamo – prosegue il trainer rossoblù – che sono sfide di assoluto rilievo, ma, mai come in questa fase, dobbiamo concentrarci sul singolo appuntamento, senza pensare né alla classifica, né a quelle che potranno essere le prospettive. Del resto, rispetto alla gara dello scorso 27 gennaio, questa sarà tutt’altra sfida anche perché le isolane dovrebbero ritrovare nelle proprie rotazioni sia Arioli che Fekete e, pertanto, dovremo fare i conti con tutt’altro tipo di gara”.

“Nel complesso – aggiunge Sabatelli tastando il polso allo stato di salute delle sue – abbiamo Ostarello non al top perché ancora alle prese con qualche problema fisico, ma le altre stanno senz’altro facendo un gran bel lavoro. Questa squadra può unicamente migliorare con l’aumentare la quantità del lavoro insieme e la qualità stessa delle singole sedute di preparazione”.

In un weekend che si annuncia dalle ampie precipitazioni nevose sul capoluogo di regione, le campobassane per ‘gelare’ le proprie avversarie dovranno – per il coach – “cercare di creare complicazioni nel loro percorso, aumentando il grado di difficoltà della contesa”.

Il match – al pari degli altri tre appuntamenti domenica – andrà in onda in chiaro su Lbftv, la piattaforma streaming dedicate alla gare del massimo torneo cestistico in rosa.

Su richiesta dell’ensemble isolano, la gara in programma sul parquet dell’Arena inizierà un’ora prima (alle 17 in luogo delle canoniche 18), e sarà diretta dalla terna arbitrale composta dal brindisino Bartolomeo, dal capitolino D’Amato e dal felsineo Tallon.

Nel frattempo, per la Magnolia, è in arrivo un ulteriore riconoscimento. Martedì, prima della ripresa degli allenamenti, le campobassane saranno premiate dal Rotary.