La Air Basket Termoli rinuncia al campionato di serie C Gold

L’Air Basket Termoli rinuncia alla Serie C Gold, campionato per cui si era tanto battuta nei mesi scorsi. Troppo grave la situazione sanitaria per pensare di affrontare un torneo così importante.

“Con l’aggravarsi dei contagi Covid nei comuni del Basso Molise e con il conseguente passaggio a “zona rossa” fino al 21 febbraio 2021 (con validi motivi di ulteriore differimento) Air Basket Termoli A.S.D. è, suo malgrado, costretta a rinunciare alla sua partecipazione nel Campionato C Gold 2020-2021. La sofferta decisione ha motivazioni di carattere sanitario e di consapevolezza per le possibili difficoltà di assistenza ospedaliera in caso di infortuni di gioco per i nostri atleti. Pertanto, in data odierna (ieri, ndr), abbiamo provveduto a dare comunicazione ufficiale della nostra rinuncia in Federazione” così si legge in una nota della società cestistica termolese.

“Nonostante i rigidi protocolli di prevenzione e l’impegno da parte nostra a subirne il carico organizzativo, riteniamo sia più razionale considerare tutte le incognite del momento come rischi non misurabili e prevedibili. La Presidenza e la Dirigenza hanno altresì immaginato di investire il tempo di questo forzoso fermo in una articolata programmazione per il prossimo campionato 2021- 2022, mettendo fin da subito in campo numerose iniziative finalizzate alla crescita sportiva degli atleti e all’organizzazione logistica ed organizzativa della società sportiva. Un ringraziamento da parte della Presidenza, della dirigenza tutta, degli atleti e dei tifosi è diretto ai nostri sponsor: Italiangas SpA (Primo Sponsor Ufficiale) e Molipack Srl (Secondo Sponsor) per l’impegno dimostrato a sostenere la motivazione e l’entusiasmo sportivo dell’Air Basket di Termoli”.