C’è tempo fino al 22 febbraio per candidarsi per uno dei 30 tirocini nella sede di Campobasso offerti dalla società 3G spa.

“Prosegue il percorso di crescita sul territorio molisano e non solo della 3g che già ad Agosto 2020 aveva annunciato con lo slogan “3g in Molise c’è e cresce” di ricercare 150 collaboratori per la sede operativa di Campobasso”, si legge in una nota diramata alle redazioni giornalistiche.

“La 3G sta infatti cercando 30 tirocinanti per servizi di Back Office da inserire presso la sede di Campobasso in via San Lorenzo, 64, in modalità mista, alternando periodi in presenza a periodi in smart training a seconda delle necessità che si presenteranno.

L’idea è quella di aumentare l’offerta di apprendimento ed il progetto promosso da 3g in collaborazione con un importante ente di formazione accreditato, ha come obiettivo quello di formare risorse, che in affiancamento al personale senior alle dipendenze di 3g, avranno modo di esplorare le attività previste dalla mansione, acquisendo competenze specialistiche sia tecniche che operative.

Le risorse che saranno selezionate per questo percorso di stage retribuito, avranno l’opportunità di simulare esperienze di lavoro reali in un contesto organizzativo dinamico e flessibile, acquisendo capacità organizzative e gestionali, di programmazione e pianificazione del lavoro, attitudine al team working e al prooblem solving, orientamento al cliente e al risultato, un vero e proprio reskilling in linea con le nuove esigenze del mercato”.

L’azienda sta cercando persone che possiedono e usano abitualmente il computer (Pacchetto Office), predisposte al rapido apprendimento, dinamismo e motivazione.

Per candidarsi bisogna inviare il proprio curriculum a reclutamento@3gspa.net specificando nell’oggetto ‘Tirocinio Campobasso’.

Dopo una verifica dei requisiti, le persone verranno contattate per un colloquio. E’ richiesta disponibilità immediata a lavorare full time, domicilio su Campobasso e in zone limitrofe. E’ previsto anche un rimborso spese mensile. La ricerca è rivolta a persone di ambo i sessi senza limiti di età.

Per informazioni si può visitare anche il sito internet www.3gspa.net, sezione LAVORA CON NOI.

