Nonostante le tante restrizioni imposte dal Covid-19 ed un anno quasi “sprecato” come per tanti altri artisti, Joe Bavota, il cantante sosia più famoso d’Italia e d’Europa, è riuscito a realizzare un altro importante progetto e ad inserire un altro tassello nella sua vita artistica.

Questa volta si tratta di un videoclip in cui Joe – alias Elvis Presley – figura come protagonista con tanto di limousine ed il suo famoso abito “impregnato” di paillettes. Il cantante è un artista emergente ma con molto talento di nome Guido Manglaviti “GuidoinarteRoberto” ed il brano s’intitola “Romantico”.

Le riprese del video sono iniziate nel mese di ottobre e lo scorso 31 gennaio è stato trasmesso su SkyTg24 in esclusiva nazionale per il weekend e, dal 1 febbraio sarà in onda su tutte le piattaforme web come youtube e sulle radiotv nazionali (RTL102.5; radiocapital ecc).

Il video, girato nell’incantevole città etrusca alle porte di Roma, Tarquinia, è stato curato dal regista Alessandro Passamonti ed i produttori sono i “Robadamatti dischi”. Tutti, produttori, registi, attori si sono prodigati per realizzare questo video in cui si doveva girare per le strade di Tarquinia arginando i divieti e le zone rosse. Ma alla fine il videoclip è riuscito ed ha già scalato le classifiche dedicate ai nuovi talenti.

L’artista “GuidoinarteRoberto”, come ha riferito al “Messaggero” in una delle sue tante interviste, ha semplicemente pensato alla cosa più romantica che gli venisse in mente (considerando che il titolo del brano è, appunto, “romantico”) ed ha pensato al primo e indiscusso Re del Rock&Roll, Elvis Presley; facendo una ricerca ha scoperto che Joe Bavota è il sosia più famoso in Italia e in Europa e da lì, è nata la partecipazione al videclip di Joe Bavota con la sua limousine, i suoi abiti di scena così rockabilly, il suo inconfondibile ciuffo e le sue basette. Ciò che più ha stupito il nuovo cantante è che Joe Bavota non veste i panni di Elvis, lui è Elvis in ogni momento.

Naturalmente questa attestazione di stima ha particolarmente commosso Joe Bavota che ha assicurato che è nata tra i due una profonda collaborazione e che ci saranno future collaborazioni sia per l’album del cantante emergente che per la tournée di Joe Bavota. Già perché Joe si sta preparando per una nuova tournée del tutto rinnovata che spera-Covid permettendo-di poter realizzare per l’estate 2021. È stato riconfermato il maestro Salvatore Langiano a capo della band, Santino Stinziano alla chitarra, Diego Stinziani alla batteria, Andrea De Filippis al basso, Adele Fabiani al sax e due new entry come due coriste e altri membri di cui a breve verranno comunicati i nominativi.

Lo sponsor “samples” di Paolo e Monica Declame campionature di laminati plastici e rivestimenti Asti ha rinnovato la fiducia per ben due anni. Quasi tutto pronto per ripartire alla grande, più carichi di prima in questo 2021 per buttarsi alle spalle un triste 2020 anche dal punto di vista artistico.