La settimana che sta per iniziare sarà vietato sostare in alcune vie del centro di Campobasso: si tratta delle aree interessate dagli interventi di manutenzione del verde pubblico che prevede la potatura degli alberi e che verranno effettuati da domani (lunedì 8 febbraio) fino a giovedì 11 febbraio in Corso Bucci. Poi ci si sposterà in piazza Cuoco, interessata dall’intervento venerdì 12 febbraio.

“Il Comandante della Polizia Municipale, Luigi Greco, ha provveduto ad emettere un’apposita ordinanza relativamente ai prossimi lavori di manutenzione del verde pubblico con potatura degli alberi come predisposto dall’assessore all’Ambiente, Simone Cretella”, si legge in una nota diramata dal Municipio. “Come sottolineato nell’ordinanza, i lavori in questione impegneranno i tratti stradali per il tempo strettamente necessario alla loro ultimazione. A tal fine è stata ravvisata la necessità di adottare una adeguata regolamentazione stradale sulle aree interessate, così stabilita nell’ordinanza dallo stesso Dirigente dell’Area della Polizia Locale”.

Ecco nel dettaglio cosa è previsto nel provvedimento: lunedì 8 febbraio, dalle ore 7:30 alle ore 13, sarà vietato sostare in Corso Bucci, lato destro, dal civico 1 al civico 19), mentre sempre lunedì 8 febbraio, dalle ore 13 alle ore 17, stop alla sosta sempre in Corso Bucci, ma dal lato sinistro, dal civico 2 al civico 20.

Invece martedì 9 febbraio 2021, dalle ore 7:30 alle ore 13, sarà ancora vietato sostare in Corso Bucci, questa volta sul lato destro, in direzione via Cavour, dall’intersezione con Piazza D’Ovidio fino all’intersezione con via Cavour. Dalle 13 alle 17 il divieto di sosta riguarderà il lato sinistro di corso Bucci, dal civico 20 al civico 26.

Mercoledì 10 febbraio, dalle ore 7:30 alle ore 17, è vietata la sosta dal civico 26 al civico 60 sul lato sinistro di corso Bucci. Stesso provvedimento giovedì 11 febbraio, dalle ore 7:30 alle ore 17, sempre in corso Bucci, ma dal civico 60 al civico 86.

Ultima zona interessata dalla potatura degli alberi è piazza Cuoco, l’area antistante la stazione ferroviaria, dove non si potrà parcheggiare venerdì 12 febbraio, dalle ore 8:30 alle ore 13.