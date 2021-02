In ricordo di mamma Enry: una combattente col cuore d’oro

Mai avrei voluto scrivere un altro ricordo per chi non c’è più. Perchè il momento è terribile, perchè ogni giorno che passa somiglia sempre più a un bollettino di guerra, perchè lo stato di isolamento e alienazione che il delicato momento storico impone rende le giornate pesanti e drammatiche. Eppure sono qui a ricordare la persona più importante della mia vita che poco dopo l’alba del 18 febbraio ha lasciato questa terra per ricongiungersi al suo amato marito. Parlo di mia mamma. Mamma Enrichetta, la mamma di tutti i ragazzi che hanno frequentato casa nostra. Ho sempre saputo che fosse una donna speciale, sin da quando ero piccolissimo. Ma dopo due giorni ho avuto ancora di più la dimostrazione di quanto amore abbia saputo trasmettere a tutti noi. E lo deduco dai vostri messaggi, dalle vostre telefonate, dal vostro trasporto emotivo. Quanti dei miei amici hanno ripetuto la stessa frase: “è stato un onore averla conosciuta”. Ed è vero.

Lo ammetto senza modestia: mamma è stata una vera e propria guida morale per tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerla. Ha aperto le porte di casa a tutti i nostri amici, anche quando nei momenti belli della nostra gioventù arrivavano in 20. Mio fratello spesso riempiva casa di ragazzini e ragazzine per fare le prove dei suoi spettacoli teatrali. Questi giovani ragazzi sono cresciuti, sono diventati uomini e donne e si sono sentiti parte integrante della famiglia.

La mitica Linda l’ha sempre chiamato “mamma”. Ma non solo. Mamma è stata un concentrato di amore, di ironia, di modernità. Ma nella sua dolcezza era anche una combattente. Non amava essere presa in giro e sapeva riguardarsi bene da tutti.

Non ho più lacrime, ne ho versate poche perchè il dolore è tutto dentro di me. Però ne ho asciugate tante. Perchè questa piccola grande donna andandosene ha lasciato un vuoto incolmabile. Per i miei cugini “Zia Enrichetta” è stata una seconda mamma. Per i miei amici altrettanto.

E poi c’è lei, l’Amica del cuore, la cara Roberta (Roby per tutti), l’amica distante 900 km (quelli che separano Termoli da Sinnai, il suo paese alle porte di Cagliari). Roby non vedeva l’ora di conoscere “Mamma Enry”. Quanto si può impedire a una donna di realizzare un suo sogno? Se sei Roby nessuno ti può fermare. E così, nel periodo peggiore degli ultimi tempi, in mezzo a due lockdown, eccoci qui: A Termoli lo scorso agosto con mamma e con Roby. Credo che per entrambe sia stato un momento bellissimo. Mamma non vedeva l’ora di conoscere questa ragazza così speciale. Credo che sia stata l’ultima grande emozione della sua vita.

A mamma Enry dedico un pensiero ricco di amore con il cuore a pezzi per la sua scomparsa. Mamma sei stata immensa. Grazie per averci insegnato ad amare…

I tuoi figli Antonio e Nicola Cappella