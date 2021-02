In memoria del professor Giampaolo Ferioli: le ex alunne lo ricordano 20 anni dopo

Le sue condizioni erano precipitate di colpo domenica. Trasferito prima al san Timoteo di Termoli, in una giornata drammatica per l’emergenza posti letto negli ospedali molisani ormai saturi di degenti son grave sintomatologia da covid 19, era stato portato in ambulanza al Cardarelli e ricoverato in Malattie Infettive. Ma il quadro clinico era troppo compromesso e nella notte tra domenica e lunedì Giampaolo Ferioli è spirato. Pur se residente a Termoli, era originario di Guglionesi e nel suo paese trascorreva gran parte del tempo. Qui, ieri, è stato sepolto.

Una persona amata, sempre gentile, pronta al sorriso e al conforto, che oggi viene ricordato con una bellissima lettera dalle sue ex alunne di educazione fisica della scuola media Albert Schweitzer di Termoli, anno 1998.

“Insegnare è un po’ come scrivere. Una testimonianza indelebile nella vita degli studenti che ti consente di vivere per sempre nei loro ricordi e nelle loro stesse esistenze. E nelle esistenze dei loro figli quando cresceranno. Come ci ha insegnato il nostro amato professor Giampaolo Ferioli, che nella sua lunga carriera di insegnante di educazione fisica ha saputo regalare a tanti giovanissimi, in uno dei periodi più turbolenti della vita, l’adolescenza, la sua immensa passione per lo sport, trasferendo molto più di quel che ha offerto.

Gentilezza, bontà, dedizione, passione, rispetto. Una parola di conforto sempre, e allo stesso tempo disciplina e duro lavoro. Non era “semplice” educazione fisica. All’epoca non lo sapevamo, ma ci stava cambiando letteralmente la vita.

Questo è stato per noi il prof Ferioli, a cui sono legati momenti e ricordi bellissimi ed emozionanti, come la partecipazione al Trofeo delle Regioni in rappresentanza del Molise. A distanza di oltre 20 anni, sappiamo bene quanto siamo stati fortunati ad avere un insegnante così. Ciao prof ci mancherai tanto con la tua semplicità, la tua gentilezza e la tua bontà. Di prof. Ferioli ce ne vorrebbero di più per tutti. Condoglianze a tutti i suoi cari“.

Le ex alunne della 2B della scuola media Albert Schweitzer di Termoli, anno 1998.

Roberta, Edenia, Annalisa, Claudia, Anna, Alessandra (ma sentiamo di poter parlare a nome di decine e decine di ragazzi che grazie a lui si sono avvicinati allo sport e hanno continuato a praticarlo negli anni).