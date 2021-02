È sempre più vicino il ritorno a casa di Gianluca Perino, capitano termolese che insieme ad altri 6 marinai è stato per oltre un anno bloccato sulla nave mercantile ‘Antonella Lembo’ al largo del porto di Huanghua, nel nord-est della Cina.

Nella mattinata di oggi 4 febbraio, quando in Italia era mezzanotte circa, i marinai sono stati fatti finalmente sbarcare in seguito all’arrivo di un equipaggio che li sostituirà a bordo dell’imbarcazione, come era stato annunciato qualche settimana fa in seguito alla soluzione diplomatica trovata grazie anche all’intercessione della Farnesina sulla spinta dei comuni dei marinai bloccati, fra cui quello di Termoli.

Nei prossimi giorni verranno fatti sbarcare anche i 6 marinai della nave ‘Mba Giovanni Bottiglieri’, altra imbarcazione bloccata al largo di Huanghua con un carico di carbone proveniente dall’Australia che le autorità cinesi si rifiutano di far entrare nel loro territorio.

Dopo lo sbarco, sono iniziate le operazioni burocratiche per far tornare in Italia i marinai. Gianluca Perino è atteso in Italia e in particolare a Termoli dove la famiglia è pronta a riabbracciarlo sabato prossimo 6 febbraio.