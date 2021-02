L’inserimento del porto di Marina Sveva nelle rotte nautiche ha trasformato Montenero in una delle mete preferite dagli amanti degli sport a vela e delle attività da diporto. A rivelarlo, in una intervista a nonsolonautica.it, è stato Gianluca Ciffolilli, presidente dell’associazione In Vela con Noi, che fa parte della Federazione Italiana Vela.

Interpellato dal giornale di settore, che ha dedicato un focus alla cittadina molisana, Ciffolilli ha raccontato che Montenero di Bisaccia, borgo e porto fino a qualche anno fa sconosciuti alle carte nautiche, oggi è diventata una tappa fondamentale per gli itinerari in Puglia (Tremiti) e in Abruzzo”.

Che cosa significa questo? Lo sviluppo di un’area portuale turistica consente di convogliare una serie di esercizi che qualificano e rivitalizzano l’intero ambiente. La tutela e il monitoraggio delle acque, le attività in mare e in spiaggia, l’imbarco e lo sbarco delle persone e le attività da diporto. Uno scambio culturale la cui ricchezza che ne fuoriesce è difficile da quantificare.