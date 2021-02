Nel pomeriggio di ieri 2 febbraio si è svolta la cerimonia di consegna di alcuni scaffali alla biblioteca cittadina, donati dal Lions Club Termoli Host. Gli scaffali sono stati acquistati da una ditta specializzata in arredi per biblioteche la “Fratelli Gionchetti di

Matelica in provincia di Macerata.”

La cerimonia ha avuto luogo presso la sede della Biblioteca Comunale “Gennaro Perrotta” di corso F.lli Brigida a Termoli. All’evento erano presenti il Presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda, la Presidente di Zona Ester Tanasso, il

Tesoriere del club Roberto Crema, la direttrice della biblioteca Marilena Piermatteo, il sindaco del Comune di Termoli Francesco Roberti, l’Assessore alla Cultura Michele Barile e la dott.ssa Gabriella De Santis del servizio organizzativo cultura e sport del Comune. Il tutto naturalmente è avvenuto nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid.

“Questo è un service di grande importanza per la cultura della nostra città a cui il Lions Club Termoli Host teneva particolarmente, grazie a questi scaffali sarà possibile collocare in modo ottimale i tanti volumi che non si riuscivano a sistemare, infatti gli scaffali donati sono in grado di contenere oltre duemila libri.

Questo service è collegato ad un altro realizzato nel dicembre 2019 in cui il Lions Club Termoli Host donò alla biblioteca oltre 300 libri destinati ai bambini e ai ragazzi. Durante la precedente donazione i soci del Club avevano notato una carenza delle scaffalature e per questo si sono attivati in proposito per fornire alla biblioteca cittadina una più razionale sistemazione dei volumi. Un ringraziamento va al tesoriere del Club Roberto Crema, la cui collaborazione è stata fondamentale per

il buon esito del service.

Il Club Termoli Host è sempre sensibile soprattutto alle necessità del territorio ed anche per il futuro si attiverà in tal senso”.