Il Comune di Petacciato inasprisce i provvedimenti anti-covid: vietato consumare cibo e alcol anche per strada

Il bollettino

Un decesso anche al Gemelli Molise, è una donna di 65 anni. Altri 2 morti al Cardarelli, uno in Malattie Infettive dove ha perso la vita una 53enne di Casacalenda, e uno in Intensiva dove è spirato un 69enne. Resta molto alto il numero di nuovi casi, distribuiti in numerosi comuni del Molise. Il numero dei ricoverati è altissimo, 96 solo al Cardarelli, un dato senza precedenti. Anche nelle ultime ore è stato necessario trasferire alcuni molisani in elicottero o ambulanza presso strutture di fuori regione perché le Terapie Intensive sono sature.