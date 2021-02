140 artisti – tra cui Roy Paci e Marina Rei – dodici ore di musica no stop nella grande ‘maratona’ organizzata per chiedere la liberazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano 29enne arrestato esattamente un anno fa. Questi i principali ‘ingredienti’ della manifestazione “Voci X Patrick” che si svolgerà domani, 8 febbraio, in streaming dalle 12 alle 24.

All’iniziativa ci sarà anche un ‘pezzo’ di Molise: il cantautore molisano Luigi Farinaccio che si esibirà intorno alle 22.

Le performance degli artisti si alterneranno con interventi degli organizzatori, giornalisti, attori e istituzioni a favore del giovane attivista, impegnato nella difesa dei diritti delle minoranze oppresse, che frequentava un master all’Università di Bologna. “Crediamo che Patrick Zaki sia un prigioniero di coscienza – spiegano gli organizzatori – detenuto esclusivamente per il suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. Dedichiamo questa iniziativa a tutti i prigionieri di coscienza che sono stati rapiti, torturati, scomparsi e detenuti illegalmente”.

Torture a cui è stato sottoposto anche Patrick, fermato il 7 febbraio del 2020 all’aeroporto del Cairo mentre andava a trovare la famiglia e portato in carcere perchè accusato di propaganda sovversiva e terrorismo, come emerso solo dopo l’interrogatorio.

L’evento in programma domani (solo l’ultima di una serie di iniziative di mobilitazione organizzate per Patrick Zaki) è promosso da Amnesty International, MEI e Voci per la libertà, con il Patrocinio della Camera dei Deputati, nonché quello di Alma Mater Studiorum Università di Bologna, del Master GEMMA Università di Bologna e del Comune di Bologna. Sarà trasmesso su Facebook e You Tube. Anche Rai Radio 1 seguirà in diretta l’iniziativa, mentre Radio Popolare trasmetterà in differita l’evento a partire dalle ore 24.

Questi i link diretti dello streaming: www.facebook.com/564528913596212/posts/3604479502934456; https://youtu.be/ujKJoGG829A.