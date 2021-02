Lupi alla carica: si recupera a Tolentino. Firma l’esterno d’attacco De Biase

I Lupi tornano in campo dopo il rinvio per neve del match di domenica scorsa contro il Pineto. Domani, 17 febbraio, è in programma il recupero della dodicesima giornata: sfida al Tolentino. La squadra di Cudini è nelle Marche, a Civitanova Marche per la precisione, da 24 ore per preparare al meglio la gara, considerando la presenza di neve sui campi molisani.

Obiettivo vittoria. I rossoblù, primi in classifica, puntano a battere avversari certamente meno competitivi e attualmente in zona playout. Ma occhio a sottovalutare un undici in grado di sfoderare anche prestazioni di un certo livello. Quindi, servirà il solito Campobasso combattivo, di qualità, voglioso di portare a casa altri tre punti. Bisogna aggiungere che il primato è condiviso con il Castelnuovo che però ha ben tre partite in più all’attivo.

Il mister potrà contare su quasi l’intero organico: rientra finalmente l’attaccante Pablo Vitali, fermo per infortunio nelle ultime settimane. L’unico indisponibile è il lungodegente Simone Caricati che si è infortunato seriamente al ginocchio.

Per questo, è stato tesserato l’esterno classe 2002 Giuseppe De Biase, proveniente dalle giovanili della Paganese. E’ già in ritiro. Abili e arruolabili anche gli ultimi arrivati, ovvero il centrocampista Ladu e l’attaccante Rossetti. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, invece, per Angelo Persia.

Nel mirino c’è la quinta vittoria consecutiva dopo quelle messe a segno contro Albalonga, Porto Sant’Elpidio, Rieti e Fiuggi. Arbitrerà il signor Gianquinto della sezione di Parma, assistito da Zandonà di Portogruaro e Tomasi di Schio.