I pazienti diabetici fra i più a rischio: “Quando saremo vaccinati in Molise?”

Quando verranno vaccinati contro il Covid-19 i pazienti diabetici? Se lo chiede il Presidente dell’associazione Diabetici Basso Molise e dell’Aniad, Giuseppe Ferrieri.

“Giungono alle nostre Associazioni da parte dei pazienti diabetici numerose richieste di vaccinazione. Allo stato attuale infatti, per quanto diffuso dagli organi di stampa e dalle note del servizio regionale, conclusa la fase che ha interessato il personale sanitario, si è avviata dal 10 febbraio 2021 la campagna di vaccinazione degli over ottanta con i vaccini Pfizer/Biontech e Moderna.

Leggiamo nelle FAQ del Portale Regionale che “attualmente la priorità definita è quella di immunizzare la popolazione più avanti con l’età”, scelta che comprendiamo e condividiamo, data l’alta percentuale di anziani sulla popolazione regionale e considerato che spesso tra gli anziani si registrano molti pazienti diabetici.

Tuttavia riteniamo, nelle more della individuazione delle “successive priorità”, che tra le “persone affette da un elevato grado di fragilità” non possano non essere inclusi i pazienti diabetici. È noto che tra le regioni italiane, il Molise registra un’incidenza elevata della malattia diabetica, che colpisce la popolazione in una percentuale di circa il 6%, in linea con i dati del Sud Italia.

E la fascia d’età più colpita è quella degli over 75, con più di 8.000 diagnosi (Dati Asrem 2016). Più o meno 20.000 persone da vaccinare, nelle quali sono ricompresi gli ottantenni.

Poiché il diabete è una malattia cronica con serie complicanze cardiovascolari, renali e neurologiche, crediamo che tra i pazienti fragili da vaccinare i diabetici, sia di tipo 1 che di tipo 2, debbano essere inseriti con criteri di priorità assoluta. Abbiamo già inviato una richiesta formale all’Asrem e aspettiamo di conoscere il modo in cui si intende riorganizzare e fornire il servizio di vaccinazione Covid-19 al fine di farne partecipi e rassicurare i nostri soci e i pazienti diabetici molisani”.