I Lupi recuperano col Tolentino il 17 febbraio. Il neo acquisto Ladu si presenta: “Il gruppo ha forza e qualità”

Primo posto saldamente tra le mani, vittoria di fila numero quattro, mini ciclo terribile chiuso con 13 punti in cinque partite nell’arco di soli 15 giorni. Il bilancio di questo inizio di 2021 è sicuramente in attivo per il Campobasso, fresco vincitore del match nel pantano di Fiuggi. La squadra è al lavoro per preparare la prossima sfida al Pineto, e c’è anche un volto nuovo.

Si allena infatti con i rossoblù l’attaccante classe 2002 Giuseppe De Biase, ex giovanili della Paganese. Potrebbe prendere il posto dell’infortunato Simone Caricati (infortunio al crociato), sarà valutato attentamente per qualche giorno prima di prendere una decisione sul suo tesseramento.

Nel frattempo, prosegue il percorso di inserimento di uno degli ultimi arrivati, il centrocampista Pietro Ladu. L’ex Lanusei è stato impiegato nell’ultimo scorcio di incontro, sta recuperando al meglio da un infortunio alla spalla: “Venivo da un piccolo infortunio e sto ritrovando la condizione, sono pronto se il mister chiama”.

Ladu è rimasto piacevolmente impressionato sia dalle qualità tecniche che umane del gruppo costruito in questi due anni: “Sono rimasto impressionato oltre che dalla grande qualità tecnica della squadra anche dal saper lottare e soffrire, giocare in questi campi difficili. La partita è stata preparata bene, ciò che contava era solo la vittoria e potevi ottenerla lottando perché il campo era impraticabile e non permetteva di esprimere il solito gioco”.

E poi, aggiunge, “è stato facile ambientarsi perché ho trovato persone per bene, un grandissimo gruppo, un bellissimo ambiente. La differenza l’ha fatta proprio l’accoglienza che ho ricevuto dal gruppo, è bello da vivere”.

Intanto, contro il Tolentino si recupererà mercoledì 17 febbraio la gara rinviata causa covid.

