Alla fine l’onda, la più potente e travolgente, è arrivata. Il Molise si era sempre crogiolato della sua ‘zona gialla’ e invece gli ultimi dati – riferiti in particolare all’area bassomolisana – hanno ‘condannato’ il territorio a nuove, forse tardive, restrizioni. Circa un terzo della popolazione della regione (residente in 28 comuni) da oggi e per due settimane sarà in zona rossa. Molti la invocavano da tempo, e in modo particolare da due settimane a questa parte gli indicatori dell’epidemia hanno cominciato a mostrare segnali allarmanti, via via peggiori. Vediamo quelli della prima settimana di febbraio, quella che ha traghettato 100mila persone circa nel colore rosso.

I contagi, insieme ai ricoveri inusitatamente alti, sono andati aumentando giorno dopo giorno. Dal 1 al 7 febbraio sono stati complessivamente 544, quasi 78 al giorno di media. Come sempre in questi casi giova il raffronto: la settimana precedente le nuove diagnosi di infezione erano state 475, quella prima ancora 352. L’escalation è evidente. Sappiamo che gran parte di quei contagi arrivano da un’area circostanziata, il Basso Molise, ma in particolare dai comuni di Campomarino (dichiarata dal Presidente della Regione zona rossa il 31 gennaio) e Termoli. Ebbene, nell’arco degli ultimi sette giorni entrambe le cittadine hanno fatto registrare (dati ufficiali Asrem) in totale 104 casi, in pratica 15 al giorno in media. La settimana precedente Campomarino ne aveva avuti altri 103, Termoli poco meno (94). Basti pensare che a Campobasso, il capoluogo che conta circa 50mila abitanti, negli stessi giorni (e nonostante un incremento) ce ne sono stati 50, meno della metà. Una situazione esplosiva, insomma, e in cui i numeri forniti con molta probabilità restituiscono solo una parte della situazione reale.

I numeri, la velocità del contagio e la carica virale molto alta dei contagiati (molti sono stati trasferiti in ospedale, alcuni purtroppo sono morti nel giro di pochi giorni) hanno persuaso larga parte della popolazione che si sia in presenza di una mutazione del virus, di una delle ‘varianti’ che d’altronde hanno già fatto capolino in altre parti d’Italia. Manca, ancora, la prova del 9 per la quale servirà sequenziare il virus. Dovrà occuparsene l’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise, che nel teatino ha già accertato la presenza di varianti in quel territorio. Varianti sono state individuate anche in Umbria, dove pure nelle scorse ore sono scattati dei mini lockdown (provincia di Perugia).

L’Asrem pare intenzionata ad acquistare un sequenziatore, strumentazione necessaria allo scopo. In attesa del riscontro, appare evidente – guardando i numeri e le storie – che la situazione in Basso Molise sia progredita verso il ‘baratro’ in un tempo rapidissimo. Un virus maggiormente contagioso e dunque trasmissibile potrebbe essere la spiegazione più idonea.

In questi sette giorni, ma pare ormai scontato dirlo, si è alzato altresì il tasso di positività. I tamponi sono stati 5.015, cifra leggermente superiore rispetto alle precedenti settimane, ma il numero dei contagi ha fatto la differenza. Il rapporto positivi/tamponi è stato mediamente del 10.8%, era 9.6% la settimana scorsa e 7.8% quella prima ancora. Un’escalation, anche in questo caso.

In questo bollettino di guerra di numeri, quelli dei ricoveri e dei decessi hanno contorni tragici. Le ospedalizzazioni sono state addirittura 40. Una cifra così alta non si registrava da fine novembre, dunque da più di 3 mesi. Tra i 5 e i 6 ingressi (nei reparti Covid del Cardarelli) al giorno. Ma c’è di più, e di peggio, ovvero che negli ultimi sette giorni all’alto numero di ricoveri va aggiunto un altro dato che fotografa la gravità della situazione: 13 persone, già ricoverate in Malattie Infettive, sono state trasferite nel reparto di Terapia Intensiva a causa dell’aggravamento delle loro condizioni cliniche.

Pochissime di contro le dimissioni, solo 7 (e solo 6 erano quelle della settimana precedente). Il risultato è inquietante: attualmente sono ricoverate al Cardarelli 82 persone (di cui 11 in Rianimazione). La settimana scorsa ce n’erano 70. Ma sappiamo che nelle ultime ore il Cardarelli non ha potuto fronteggiare tutte le emergenze e alcuni pazienti sono stati dirottati verso altre strutture ospedaliere (in un caso anche extra-regionale). Un collasso vero e proprio.

Negli ultimi sette giorni è risalito drammaticamente il numero di morti, che la scorsa settimana era finalmente sceso dopo una lenta ma lunga progressione. 26 i molisani deceduti per le complicanze da Covid-19 dal 1 al 7 febbraio (15 nell’ultima settimana di gennaio, 22 quella prima ancora). 26 vittime con un’età media di poco più che 70 anni. Ma proprio nella serata di ieri il lutto più sconcertante: un uomo di Campomarino di soli 38 anni ha perso la vita in Terapia Intensiva, dove era ricoverato da qualche giorno. Sono 303 le vittime molisane dall’inizio della pandemia (come se uno dei nostri piccoli borghi fosse sparito), ma quest’ultima è la più giovane di tutte, colpita da una sindrome Covid gravissima che ha compromesso la funzionalità dei suoi organi vitali. Oltre a lui, sono spirate in questi giorni altre 25 persone con età comprese tra i 56 e i 94 anni.

A consolarci in questo quadro desolante, i guariti e i vaccinati. I primi sono stati 322, ovvero 46 persone al dì. Sul fronte delle vaccinazioni, delle oltre 2 milioni e mezzo di somministrazioni fatte finora dall’Italia, circa 13mila e 600 sono quelle del Molise. Nella nostra regione sono attualmente circa 6mila le persone che hanno concluso il ciclo con entrambe le dosi previste ai fini dell’immunizzazione.

Il cammino è ancora lungo, e la parola d’ordine ora più che mai è prudenza.