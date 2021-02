Guglionesi fa i conti con la variante inglese: due lutti in 24 ore, grave un giovane e diversi ragazzi contagiati

Sono ore di tristezza e paura a Guglionesi, uno dei comuni della Zona rossa fra i più popolosi. Con i suoi oltre 5000 abitanti, il paese sta facendo i conti con una rapida escalation di contagi in parte collegati alla variante inglese del virus, la cui media di diffusione in Italia e del 18% circa allo stato attuale, ma che il Molise, secondo la rilevazione più aggiornata, è arrivata al 60%. addirittura superiore alla percentuale del vicino Abruzzo, dove negli ultimi giorni è stato rilanciato un forte allarme sulla presenza di numerosi casi di giovani ricoverati con sintomi anche gravi. Una situazione che minaccia da vicino anche il nostro territorio.

Proprio a Guglionesi, dove i casi accertati da tampone molecolare secondo l’ultimo dato diffuso dall’azienda sanitaria locale si attestano sui 32 (molti altri invece i positivi al test antigenico), ieri sera è stato ricoverato d’urgenza un 37enne con febbre e una grave insufficienza respiratoria. La presenza delle ambulanze – sia quelle del 118 deputate al trasporto dei malati negli ospedali molisani che sono al collasso sia quelle dei medici delle Usca – scandisce e accompagna ormai le giornate dei cittadini, limitati negli spostamenti dal decreto del governatore Toma risalente ormai a 9 giorni fa, che ha stabilito una zona rossa per 27 comuni del distretto bassomolisano.

A preoccupare, esattamente come sta accadendo tra Vasto e Chieti, dove in ospedale ci sono under 40 e under 50 con sintomi molto seri, è la diffusione del virus nella fascia di popolazione più giovane. Sono diversi i ragazzi e perfino i giovanissimi contagiati, e alcuni di loro presentano dei sintomi.

Da un anno a questa parte, da quando cioè è scoppiata l’epidemia da covid 19 in Italia, Questa è la prima volta che il Molise fa i conti con una situazione così preoccupante. Una situazione che riguarda tutti, da molto vicino.

A Guglionesi, dove la minoranza ha chiesto già uno screening di massasulla scorta di Campomarino e San Martino in Pensilis, ottenendo la disponibilità dell’Amministrazione a procedere, sono ore drammatiche anche per i lutti: 2 in concentrati in 24 ore. A perdere la vita domenica sera il professor Giampaolo Ferioli, ex insegnante di educazione fisica. Le sue condizioni erano precipitate improvvisamente tanto da essersi reso necessario il trasferimento al Cardarelli di Campobasso in una giornata convulsa sotto il profilo della emergenza ospedali.

Ieri sera, poco tempo dopo l’inoltro da parte di Asrem del bollettino quotidiano sui nuovi casi, ospedalizzazioni e decessi, ha smesso di battere il cuore di un altro guglionesano, Mauro Masciulli di 71 anni.

Ricoverato al Cardarelli di Campobasso, reparto di malattie infettive, da diversi giorni, è stato sconfitto dal virus che gli ha causato una grave forma di polmonite. A tributargli un bellissimo ricordo il Real Guglionesi, del quale è stato Presidente:

“Un giorno triste per il mondo calcistico Guglionesano, la notizia della scomparsa del caro Mauro Masciulli ci ha colpiti nel cuore. Presidente storico del Guglionesi negli anni 80/90 anni in cui i NEROVERDI militavano nel difficilissimo girone della promozione campana e Tifosissimo del Real Guglionesi, per tanti anni punto di riferimento di tanti allora giovani guglionesani e non, sempre sorridente e rispettoso. Negli anni d’oro ricordiamo con piacere le amichevoli che riusciva ad organizzare contro il Campobasso negli anni migliori dei rossoblù durante la loro militanza nel campionato di Serie B per la gioia di tanti giovani e meno giovani che potevano incontrare i vari Ciappi, Baldini, Tacchi, Progna, Scorrano, Maestripieri..Un abbraccio a te caro “CUMPA MAURO” e le piu’ sentite condoglianze alla Famiglia, ai figli e agli amatissimi nipoti“.

