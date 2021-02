Goleada Campobasso: Vitali (2), Candellori, Esposito e Rossetti stendono l’Agnone

Tutto facile, come previsto, per il Campobasso che domina ad Agnone e mette nel carniere altri tre punti salendo a quota 39 in classifica. Primo posto consolidato, alle spalle il Notaresco – vera avversaria dei Lupi – a meno quattro.

Mirko Cudini con diverse facce nuove rispetto all’undici anti-Aprilia: dal primo minuto Martino a destra, Menna al centro con Sbardella, Ladu e Tenkorang in mediana e Rossetti al centro dell’attacco. Fusaro invece sceglie subito Pejic a centrocampo.

Il Campobasso parte a spron battuto e colpisce dopo solo 180 secondi: Ladu apre a sinistra per Esposito che pennella al centro dell’area dove Vitali insacca di testa sul secondo palo. Poco dopo la girata dello stesso 2002 va di poco fuori. La prima risposta casalinga è nel sinistro al lato di Ferri. Al quarto d’ora partita già chiusa: Vanzan vola a sinistra servito da Ladu, passaggio arretrato ancora per Vitali che mette alle spalle di Caputo per la doppietta personale.

Al festival delle occasioni rossoblù partecipa anche Rossetti che impegna in corner il portiere un minuto più tardi. Il primo tentativo targato Agnone è sul destro di Alfarano che termina fuori dopo la mezz’ora. Sull’altra sponda il mobile Rossetti in ripartenza conclude troppo centralmente. Al 37′ ci pensa Candellori, imbeccato da Esposito, a farsi 40 metri di campo e sfoderare un tiro che si insacca nell’angoletto per il tris, ma il portiere Caputo sembra avere responsabilità.

E’ un assedio, Vittorio Esposito sale ancora in cattedra penetrando in area, il diagonale sfiora il palo. Al 45′ esatto l’attaccante granata Haberkon saggia i riflessi di Raccichini che neutralizza a terra.

Pronti via nella ripresa e il Campobasso fa poker. Esposito viene agganciato in area da Nikolopoulos, è rigore, che lo stesso numero 10 realizza con un ‘cucchiaino’ centrale ed efficace. Ma anche a sorpresa i granata realizzano da calcio d’angolo, traiettoria strana che finisce sul piede di Sbardella finendo in rete. 1-4.

Molla un po’ psicologicamente il Campobasso che becca anche il 2-4 dall’Agnone, Sosa il marcatore bravo a infilzare Raccichini con un tiro a giro perfetto. Un paio di minuti e le distanze vengono ristabilite da Rossetti abile a mettere dentro da due passi anticipando il diretto marcatore, il cross al bacio di Vanzan.

Partita scoppiettante, vicino alla rete anche Tenkorang. Dall’altra parte Raccichini neutralizza una punizione velenosa di Haberkon. E ancora, doppia occasione per i rossoblù prima con Ladu direttamente su punizione, poi con Di Domenicantonio che non riesce a gonfiare il sacco.

OLYMPIA AGNONESE 2

CAMPOBASSO 5

OLYMPIA AGNONESE: Caputo, Vespa, Alfarano (82′ Padovani), Di Lollo (57′ Barbato), Nikolopoulos, Bottalico (68′ Amozu), Pejic, Haberkon, Sosa, Ferri (46′ Buono).

ALL.: Mario Fusaro

CAMPOBASSO: Raccichini, Martino (51′ Fabriani), Vanzan, Ladu, Menna, Sbardella, Tenkorang, Candellori (54′ Bontà), Rossetti (70′ Cogliati), Esposito (54′ Di Domenicantonio), Vitali (83′ Fruscella).

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Maccarini di Arezzo

MARCATORI: 3′ e 15′ Vitali, 37′ Candellori, 48′ rig. Esposito, 53′ aut. Sbardella (A), 61′ Sosa (A), 63′ Rossetti.

Note: ammoniti Bottalico, Sosa, Di Lollo (A), Fabriani, Rossetti (C). Gara a porte chiuse.

FOTO SS CAMPOBASSO CALCIO

La classifica: Campobasso** 39, Notaresco** 35, Castelnuovo 34, Vastogirardi* 30, Albalonga e Castelfidardo* 29, Rieti* e Vastese 26, Aprilia* e Recanatese**** 22, Montegiorgio**** e Tolentino*** 21, Matese**** 20, Fiuggi** 19, Pineto******* 17, Real Giulianova** 10, Olympia Agnonese*** e Porto Sant’Elpidio*** 3. * Partite in meno.