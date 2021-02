Gli accessori per un viaggio on the road di cui non potrete più fare a meno

I viaggi on the road sono un’esperienza da fare almeno una volta nella vita: che scegliate la macchina, la moto o il camper, avrete l’opportunità di viaggiare lentamente, godervi il paesaggio e scoprire posti che non avevate pianificato di vedere.

Ma viaggiare on the road significa anche passare molto tempo nel proprio veicolo, e l’esperienza può rivelarsi tutt’altro che confortevole. Fortunatamente, ci sono decine di gadget che possono migliorare il viaggio: scopriamo insieme quali sono i migliori.

Un frigorifero portatile elettrico da viaggio è un accessorio must-have sia per chi viaggia in camper che in auto. Come suggerisce il nome, si tratta di un vero e proprio mini-frigo, isolante e a chiusura ermetica, che può conservare bevande e cibi freschi per diverse ore. In commercio troverete modelli di ogni tipo, e il prezzo è solitamente molto conveniente. Noi vi consigliamo Il frigorifero portatile elettrico Dometic: grazie alla doppia presa, compatibile anche con quella dell’auto, vi permetterà di tenere al fresco la frutta e le bevande anche d’estate, consentendovi di viaggiare in modo confortevole e di mantenere uno stile di vita sano.

Power bank

Utilissima soprattutto per chi viaggia in compagnia, una power bank vi permetterà di ricaricare la batteria della fotocamera, quella del telefono o del vostro computer portatile e mantenervi sempre connessi senza dover aspettare il vostro turno per collegare il telefono al caricabatterie dell’auto.

Supporto per cellulare

Un supporto per smartphone da installare sul cruscotto dell’auto è indispensabile per chi vuole utilizzare il telefono mentre è alla guida (e no, non vi suggeriamo di usarlo per curiosare nella home page di Instagram!). Piuttosto, questo accessorio è utile per ricevere chiamate e parlare con il vivavoce, per utilizzare il navigatore oppure per ascoltare la musica. Alcuni modelli permettono anche la ricarica wireless.

Materasso gonfiabile per auto

Se il viaggio è molto lungo, un materasso gonfiabile da auto è la soluzione perfetta per dormire un po’ dopo molte ore al volante. Pensato per adattarsi alla perfezione a qualsiasi tipo di abitacolo, si gonfia e si sgonfia facilmente grazie alla pompa inclusa nel materassino. Si tratta dell’accessorio ideale per i viaggi, perché garantisce un riposo migliore rispetto al sedile dell’auto, limitando così i rischi di mettersi alla guida senza essere adeguatamente riposati.

Aspirapolvere portatile

A nostro avviso, si tratta di un accessorio da avere sempre in auto, che sia durante un viaggio o meno. Perfetto per aspirare le briciole o i resti degli spuntini consumati in macchina, un aspirapolvere portatile vi aiuterà a tenere il vostro veicolo sempre pulito, soprattutto se viaggiate con bambini e animali.

Thermos da viaggio

Il caffè è il miglior amico dei viaggiatori, particolarmente di quelli che si spostano su 2 o 4 ruote, e allora cosa c’è di meglio di un bel caffè caldo, prima di rimettersi al volante? I migliori thermos da viaggio mantengono le bevande calde anche fino a 12 ore, così non rischierete di rimanere senza caffeina nei momenti cruciali.

Un kit da viaggio

In commercio troverete kit da viaggio già pronti che includono una serie di accessori indispensabili per chi si sposta on the road, come il triangolo, la torcia da testa, il giacchetto catarifrangente e talvolta addirittura un dispositivo per l’alcool test. Anche un kit di primo soccorso può rivelarsi molto utile e andrebbe sempre portato in viaggio.

Cavi per la batteria dell’auto

L’unica cosa peggiore del trovarsi lontano da casa con la batteria dell’auto completamente scarica è non avere con sé i cavi per la batteria. Qualsiasi sia la causa del disguido, questo accessorio vi aiuterà a rimettere in moto l’auto in modo semplice, ovunque voi siate.

Conclusioni

Viaggiare on the road è un’esperienza divertente e piacevole, che siate in compagnia oppure soli. Assicuratevi di avere con voi gli accessori che vi abbiamo consigliato per godervi al massimo l’esperienza ed essere sempre pronti ad ogni imprevisto. Non ci resta che augurarvi buon viaggio!

L’autrice di questo articolo è una Content Writer e Social Media Manager per lecosemigliori.com.