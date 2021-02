L'emergenza

Le criticità nel centro hub della nostra regione hanno costretto il presidente della Regione a mettere in pratica il piano approvato lo scorso maggio dal commissario Angelo Giustini. Allertata la struttura privata che sorge a poca distanza dal Cardarelli dove saranno attivati 10 posti letto in Area Medica per i pazienti che necessitano di un ricovero in Malattie Infettive. Inoltre, ha rimarcato Toma a Teleregione, "c'è la disponibilità anche per posti in Terapia Intensiva"