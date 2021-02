Fotovoltaico: l’energia pulita che ci fa risparmiare

Oggi sentiamo spesso parlare di fotovoltaico, d’altronde si avverte sempre di più la necessità di passare a soluzioni ecosostenibili per la vita di tutti i giorni. Il fotovoltaico apporta dei benefici sia in termini ambientali che di risparmio energetico, il che spiega la crescita del 12% delle installazioni di pannelli solari nel corso del 2020.

Perché passare al fotovoltaico?

Come anticipato poco sopra, di certo non mancano i motivi validi per passare al fotovoltaico, a partire dai vantaggi per il pianeta. Grazie ai pannelli solari è infatti possibile sfruttare l’energia pulita, convertendo i raggi ultravioletti in luce elettrica, con la quale riscaldare l’acqua e alimentare gli elettrodomestici e gli impianti di illuminazione domestici. Inoltre, si mette a registro un importante risparmio in bolletta, dato che andremo a consumare soltanto l’energia autoprodotta, con la possibilità di vendere le eccedenze, che verranno immesse nella rete elettrica nazionale. Tornando ai benefici per l’ambiente, non ci sono emissioni nocive in quanto la produzione di questa energia non avviene sfruttando alcuna reazione chimica, come invece accade con altre fonti.

In secondo luogo, è vero che gli impianti fotovoltaici costano, ma si tratta di un vero e proprio investimento che si ripagherà da solo in breve tempo: dunque è scorretto inquadrarla come una semplice spesa. Infine, sfruttare il fotovoltaico significa piazzare un mattone fondamentale per una routine finalmente ecosostenibile, che possa diventare uno stimolo per correggere anche le altre abitudini non rispettose del pianeta che ci ospita.

I costi iniziali vengono ammortizzati

Mettendo in conto il risparmio in termini di consumi energetici nel medio-lungo termine, tutti i costi relativi all’installazione dei pannelli solari verranno ammortizzati nel tempo, fino ad andare in attivo. Se non si è nelle condizioni di coprire la spesa iniziale, in parte o interamente, si consiglia di chiedere il preventivo di un prestito su un sito come quello di Younited Credit , ad esempio. In questo modo si potrà contare su un ottimo budget di partenza in modo facile e veloce, tale da coprire le spese iniziali, e rimborsabile in comode rate e a interessi molto convenienti e soprattutto senza spese aggiuntive.

Inoltre, è il caso di parlare anche delle detrazioni fiscali previste per chi decide di installare un impianto fotovoltaico a casa, e del superbonus pensato dal nuovo Decreto Rilancio. È chiaro che in entrambi i casi conviene studiare con attenzione la propria situazione, perché ci sono alcune condizioni da rispettare , dato che non tutti gli interventi vengono autorizzati. Di conseguenza, è opportuno informarsi sui casi che prevedono l’inserimento di questo intervento nella lista di quelli detraibili.

In conclusione, tutti noi abbiamo l’obbligo di adottare delle abitudini più sostenibili, per l’ambiente e anche per il nostro portafogli. Da questo punto di vista, l’installazione dei pannelli solari spicca in cima alla lista degli interventi più importanti.