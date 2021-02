I comuni del distretto sanitario di Termoli, che comprende un territorio di circa 100mila abitanti, diventeranno nelle prossime ore Zona rossa. La decisione è stata assunta dal Presidente della Regione Donato Toma che l’ha comunicata in queste ore ai sindaci interessati. Nelle prossime ore è attesa l’ordinanza che riguarderà oltre trenta paesi.

Il dilagare dei focolai di coronavirus Sars-Cov2 di Termoli e di Campomarino, ma anche il numero crescente di contagi in diversi altri comuni del basso Molise e dintorni hanno spinto il presidente regionale a questa importante decisione.

Decisiva anche la situazione allarmante dell’ospedale San Timoteo, che vede un sempre maggiore afflusso di persone positive e i numeri preoccupanti di ricoveri al Cardarelli di Campobasso.

Soltanto nei giorni scorsi il comune di Campomarino era stato dichiarato Zona rossa. Una decisione di questo tipo per un territorio così vasto non era mai accaduto in Molise dall’inizio dell’epidemia da covid-19.

COSA SI PUO’ FARE E COSA NO IN ZONA ROSSA

Nei territori in Zona rossa è consentito circolare soltanto per ragioni di lavoro, salute o necessità. Inoltre è consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici all’interno dello stesso comune in massimo due persone più figli minori a patto che abbiano 14 anni o meno, oppure con persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Dai comuni fino a 5000 abitanti inoltre sono consentite anche le visite entro i 30 km dai confini del proprio paese, ma con divieto di andare nei capoluoghi di provincia. Sono sempre consentiti i rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Devono rimanere chiusi negozi e mercati. Restano aperte farmacie e parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, e altri punti vendita di beni necessari. Possono restare aperti anche barbieri, parrucchieri e lavanderie mentre sono chiusi i centri estetici.

Per quanto riguarda le scuole, garantite le attività in presenza al 100% soltanto nelle scuole dell’infanzia, elementari, prima media a meno che non ci siano ulteriori restrizioni nei comuni. Restano invece in didattica a distanza gli altri anni delle scuole medie e le scuole superiori. Chiuse anche le università.

Per il trasporto locale il riempimento consentito è massimo al 50% dei mezzi eccezione del trasporto scolastico dedicato.

Per quanto concerne la ristorazione, è vietata la consumazione all’interno di bar ristoranti e nelle adiacenze. Dalle 5 alle 18 è permesso l’asporto di cibi e bevande da tutti i locali mentre dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. La consegna a domicilio non ha limiti di orario. Inoltre è vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5.

Per il tempo libero vengono chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine oltre ai centri sportivi. È consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva in forma individuale. Sono sospese anche le attività di gioco di sale scommesse, Bingo, sale giochi e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie.

seguono aggiornamenti