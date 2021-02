“La richiesta degli odontoiatri sarà accolta”: sono le parole del dg Asrem Oreste Florenzano che così risponde alla richiesta di vaccinazione immediata dei dentisti molisani.

Tempi e modalità dell’immunizzazione di quella che è, a tutti gli effetti, una categoria sanitaria in pericolo, non sono specificati anche perché “non sono le uniche categorie di lavoratori a rischio”.

Al momento, pertanto, non c’è garanzia che possano essere inseriti nella fase uno della campagna vaccinale come vorrebbero e per la quale hanno anche raccolto decine e decine di firme minacciando il ricorso alle vie legali se non saranno messi in condizione di lavorare in sicurezza con le decine di pazienti che visitano ogni giorno nei loro ambulatori privati.

La fase uno, lo ricordiamo, è quella che ha permesso di vaccinare già gli operatori sanitari in servizio negli ospedali pubblici e privati convenzionati, nei poliambulatori e nelle Rsa. Per chiuderla mancano ancora circa 26mila over 80. E – ammesso che il piano vaccinale sarà riprogrammato – l’intera platea del personale sanitario: odontoiatri, certo, ma anche tutti i medici liberi professionisti della nostra regione.