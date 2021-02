Finisce contro un palo e si ribalta con l’auto, pauroso incidente in via Garibaldi

Invade la corsia opposta, travolge prima il palo, poi l’auto si ribalta. In macchina, un solo passeggero, ferito e portato in ospedale da un’ambulanza del 118.

Brutto incidente quello che è accaduto attorno alle 22 lungo via Garibaldi, all’altezza del supermercato Eurospin. Il rumore pauroso dello schianto ha tirato fuori dalle abitazioni i cittadini che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto, a stretto giro, sono arrivati i mezzi dei Vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri, una della polizia e un’ambulanza. L’uomo che era in macchina, ancora vigile. E’ stato estratto dall’abitacolo e stabilizzato prima in ambulanza dai sanitari del 118, poi è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti e alle cure del caso.

I carabinieri invece hanno eseguito i rilievi per la ricostruzione della dinamica. Sembra che l’uomo abbia perso il controllo della macchina invadendo l’altra corsia. Sulle cause però sono in corso gli accertamenti. L’automobilista Sarà sottoposto – come previsto per legge – anche agli esami clinici per accertare l’eventuale abuso di alcol o sostanze. Tuttavia, per fortuna, le sue condizioni non sarebbero gravi.