Fidapa, su Zoom il seminario sul tema ‘Donne e leadership’

“Donne e Leadership – Governance e Ricostruzione” è il titolo del Webinar organizzato dal Distretto Sud Est della FIDAPA BPW Italy, presieduto da Anna Maria Elvira Musacchio.

Il tema da trattare è in linea con il movimento di opinione della Fidapa che dà ampio spazio alla tematica della Leadership, che investe nel capitale umano, spesso compromesso dagli stereotipi della società. La Leadership femminile è stata riconosciuta dalle istituzioni nazionali e internazionali come una delle vie di uscita dalla crisi economica globale di questi ultimi anni, che riconosce un modello di sviluppo sociale in grado di garantire un migliore e più equo benessere per tutto il genere umano.

L’introduzione è affidata a Eufemia Ippolito, Past Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy e International Legal Advice Taskforce Chair, che tratterà del ruolo della FIDAPA e della BPW International presso le Istituzioni nazionali e internazionali in materia di Leadership e di Governance, vero motore di sviluppo dell’economia. In questo momento di grave crisi economica occorre parlare di Governance e ricostruzione; tutte le azioni economiche devono seguire i principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile.

Seguiranno le relazioni di personalità qualificate appartenenti al mondo delle Istituzioni, a quello del Banking e al mondo accademico: Magda Bianco, Capo dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia; l’On. Cristina Rossello – Parlamentare e Presidente del Progetto Donne e Futuro e Rosa Calderazzi, Prof.ssa associata in Diritto dell’Economia e dei Mercati Finanziari, Università Degli Studi Aldo Moro Bari.

La Fidapa si pone, ancora una volta, sussidiaria alle istituzioni, spingendole a premiare il merito e ad affermare le Pari Opportunità. Il tema del Webinar si inserisce nello sviluppo del Tema Nazionale della Fidapa: “Promuovere politiche di sostenibilità e di protezione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per l’uguaglianza di genere”; a parlarne saranno la Vice Presidente Nazionale Fiammetta Perrone e la Vice Presidente Distrettuale Maria Nuccio. Le conclusioni saranno affidate alla Presidente Nazionale, Maria Concetta Oliveri.