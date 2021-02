Esposito e Bontà stellari: Campobasso straripante sul Rieti. Primato consolidato

Prova muscolare del Campobasso che, sotto di un gol dopo neanche un minuto, travolge il Rieti vincendo 4-1. Un successo che lancia Bontà e compagni nella prima mini-fuga del campionato visto il contemporaneo e inatteso pareggio della seconda Castelnuovo.

Inizio scoppiettante. In molti erano distratti da taccuini, pc e distinte quando, dopo 40 secondi, su un retropassaggio il portiere Piga ha un controllo pessimo, perde clamorosamente la palla offrendola su un piatto d’argento a Galvanio che insacca a porta vuota. Una partenza choc, che dimostra la pochissima maturità del calciatore (ha solo 18 anni, ndr). La partita però viene subito rimessa a posto da ‘FantaVittorio’ che si porta dietro tre difensori, rientra sul destro, scatto a sinistra e di mancino mette all’angoletto. Sono trascorsi solo 7 minuti. Intorno al quarto d’ora Brenci avrebbe l’occasione del sorpasso ma calcia malamente. Occhio al corner del Rieti con Galvanio che colpisce senza trovare la porta.

La partita è gradevole, le squadre si affrontano senza timori. E l’arbitraggio è per così dire all’inglese, lascia correre molto. A metà tempo Candellori viene pescato solo soletto da Esposito ma conclude alle stelle. Al 32′ il numero 10 regala un cioccolatino a Cogliati solo da scartare: scavetto su punizione per l’attaccante milanese che però cicca di sinistro davanti al portiere. Il vantaggio rossoblù è maturo e arriva un minuto dopo. Esposito batte un corner perfetto per la testa di bomber Bontà, gol, il settimo personale al pari di Cogliati.

Non è mica finita qui. Esposito è scatenato, Bontà altrettanto: il numero 7 è ancora una volta strepitoso di testa, sulla prima schiacciata trova la respinta ma sulla seconda realizza. E’ il nuovo capocannoniere del Campobasso. Sul 3-1 si chiude la prima frazione.

Il match è saldamente nelle mani dei Lupi che provano ad arrotondare. Al 51′ Vittorio Esposito è imprendibile, ne salta tre prima di fare un tocco di troppo calciando alto. Poi è Zammarchi a divorarsi il poker da cross di Vanzan. A una decina di minuti dal termine Bontà coglie anche una traversa, poi Cogliati non ne approfitta.

A due dalla fine il neo entrato Di Domenicantonio si invola in contropiede, salta un difensore e insacca il 4-1. Gran gol. E poteva essere cinquina se fosse entrato il tiro che coglie il palo, poi Cogliati è sfortunato a trovare la respinta sulla linea.

CAMPOBASSO 4

RIETI 1

CAMPOBASSO: Piga, Fabriani (83′ Martino), Vanzan, Brenci (89′ Ladu), Menna, Dalmazzi (83′ Sbardella), Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito (87′ Di Domenicantonio), Zammarchi (71′ Tenkorang).

ALL.: Mirko Cudini

RIETI: Scaramuzzino, Brumat (56′ Tomassone), Gualtieri (63′ Lo Porto), Orchi (71′ Tunkara), Scognamiglio, Montesi, Galvanio (63′ Tiraferri), Marchi, Fioretti, Esposito, Zona.

ALL.: Stefano Campolo

ARBITRO: Diop di Treviglio

Assistenti: Marchese di Pavia e Rainieri di Milano.

MARCATORI: 1′ Galvanio (R), 7′ Esposito (C), 33′ e 41′ Bontà (C), 88′ Di Domenicantonio (C).

Note: ammoniti mister Cudini per proteste, Esposito (C), Orchi, Marchi, C. Esposito, Tiraferri (R). Gara a porte chiuse.

Classifica: Campobasso** 30, Castelnuovo 27, Notaresco** 25, Rieti* 24, Vastogirardi* 23, Albalonga e Castelfidardo 21, Recanatese*****, Fiuggi** e Vastese 18, Pineto** e Aprilia* 17, Montegiorgio****** 14, Tolentino*** 12, Matese**** 10, Real Giulianova*** 6, Agnone**** e Porto Sant’Elpidio*** 3.

