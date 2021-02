Esordio in serie A per Di Pardo, calciatore della Juve di origini molisane

Debutto in Serie A questa sera 22 febbraio per Alessandro Di Pardo, 21enne giocatore della Juventus con origini molisane. Il ragazzo riminese con papà di Campobasso era già sceso in campo con la maglia della prima squadra bianconera nel gennaio scorso in occasione della gara di Coppa Italia contro la Spal.

Questa sera in Juventus-Crotone, per la ventitreesima giornata della Serie A, è arrivato per lui l’atteso esordio nella massima serie, subentrando nei minuti finali a Federico Chiesa. Il centrocampista esterno destro viene solitamente impiegato nella Juventus Under 23 che disputa la serie C.

Di Pardo rappresenta una nuova nidiata di giovani con origini molisane che si sta facendo largo nel calcio che conta.