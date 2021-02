Contributi per le famiglie che devono affrontare le spese per l’affitto e le bollette e che sono in difficoltà a causa della crisi economica determinata dall’emergenza Covid-19. Potranno presentare richiesta, fino alle ore 13.15 del prossimo 5 marzo, per beneficiare di sostegni economici.

Benefici che, spiegano dal Comune di Pietracatella, servono “per il sostegno al pagamento dei consumi energetici (gas, luce), telefonici, internet e delle utenze comunali e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui alla misura emanata dalla Regione Molise, limitatamente a bollettini scaduti e/o in scadenza relativi al periodo ottobre 2020 – gennaio 2021 e/o per canoni di locazione relativi al periodo ottobre 2020 – gennaio 2021”.

I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Pietracatella e può essere inoltrata una sola richiesta per nucleo familiare.

Il contributo può essere richiesto per il pagamento delle utenze e/o per il pagamento dei canoni di locazione dell’abitazione di residenza.

I requisiti di accesso sono esplicitati nel bando.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello e dovrà pervenire all’Ente, secondo una delle seguenti modalità:

1) a mezzo e-mail al seguente indirizzo pec: comune.pietracatella@pec.it;

2) consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopraindicata, previo appuntamento telefonico con l’Ufficio protocollo del Comune di Pietracatella (tel. 0874817131).

Per maggiori dettagli consultare il bando completo al seguente link: http://www.comune.pietracatella.cb.it/pietracatella/po/mostra_news.php?id=277&area=H