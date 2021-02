Assemblea e Congresso per la Segreteria di Campobasso del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap). Riconfermato alla guida l’uscente Luigi Marco Pace.

Si sono svolti ieri, mercoledì 3 febbraio, in modalità videoconferenza e dunque nel rispetto delle normative atte a prevenire il propagarsi del covid-19, l’assemblea e il 9° congresso della Segreteria del Siap di Campobasso. Nell’occasione c’è stato l’intervento del Segretario Nazionale, il dottor Giuseppe Tiani.

Tiani in prima battuta ha riconosciuto ed elogiato l’operato di Pace per poi affrontare temi di carattere nazionale, rivolgendo particolare attenzione al contratto di lavoro scaduto nell’anno 2018 e ancora in attesa di rinnovo, nonchè alla previdenza sociale e alle vertenze in atto.

Al termine del congresso, è stato riconfermato all’unanimità come segretario provinciale l’uscente Luigi Marco Pace. Queste le sue parole: “Cari colleghi, possiamo dire che il SIAP ha dimostrato con i fatti di distinguersi per spirito di appartenenza, che mai come oggi è condizione necessaria per dialogare con la categoria. Per tale ragione, bisogna lottare quotidianamente per cercare di garantire il rispetto delle regole contrattuali. Proprio per questi motivi non si può che condividere integralmente l’azione profusa dalla Segreteria Nazionale e del Segretario Generale”.