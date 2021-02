Due giorni di screening volontario a Larino, al via le prenotazioni

Anche a Larino, come preannunciato, ci sarà uno screening gratuito e volontario.

E’ attivo il link necessario per registrarsi allo screening gratuito in programma a Larino, il 27 e 28 febbraio.

I test antigenici rapidi sono rivolti alla popolazione che abbia compiuto almeno il dodicesimo anno di età.

L’iniziativa si svolgerà in modalità Drive-in (in auto) e in Walk- Through (percorso obbligato) presso il Terminal Bus in Via Cavalieri di Malta.

I test saranno eseguiti dal personale dell’associazione Cives – Infermieri per l’emergenza d’intesa con la Protezione Civile regionale che allestirà i moduli necessari all’esecuzione dei test.

L’amministrazione Puchetti ringrazia la Fruttagel per il contributo erogato in favore dell’iniziativa e la Cives, nella persona del segretario nazionale Marco Ricci. Ed ancora le associazioni di volontariato che si occuperanno della vigilanza e presteranno assistenza agli infermieri impegnati nell’effettuazione dei tamponi. In particolare si ringraziano le locali sezioni dell’Avis, della Croce Rossa Italiana, la Caritas, la Fidas, la Misericordia, la Pro Loco e la Valtrigno Molise Est.