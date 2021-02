Donato di Luzio muore a 68 anni, a lui deve il nome Primonumero

Stava male da diverso tempo e il covid gli ha inferto il colpo finale, anche se fino alla fine Donato di Luzio, conosciuto da tutti come Dino il barese, 68 anni, ha combattuto con tutte le sue forze e il suo inconfondibile sorriso.

Ieri sera il suo cuore ha smesso di battere, con grandissimo dolore della moglie Cristina, dei figli Rossella e Daniele, di tutti i parenti e dei tantissimi amici che domani potranno salutarlo nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Porticone, prima della sepoltura.

A lui un pensiero speciale: Donato di Luzio è stato per lungo tempo l’animatore del Circolo 78, storico locale in centro a Termoli dove ci si dava appuntamento nel periodo delle feste natalizie per la tombola. Lui, che fra le altre cose era un tifoso sfegatato del Napoli e spesso intratteneva le persone con racconti calcistici dettagliati, estraeva i numeri del tombolone e scandiva, in una maniera particolarissima e vivida nella memoria di tanti termolesi, “Il primo numero è 48, ripeto il primo numero è 48…”.

Un modo di fare il suo, di aprire la partita collettiva, che suscitava sempre la giocosa ilarità dei presenti che è diventato l’ispirazione per il nostro giornale. I fondatori infatti che all’epoca, negli anni a cavallo del Duemila, frequentavano assiduamente a Natale il Circolo 78, hanno deciso di chiamare la testata online (la prima in regione insieme con Åltromolise, che ora non esiste più) Primonumero proprio in omaggio all’indelebile presentazione di Dino il Barese, alias Donato di Luzio, alla cui famiglia vanno le nostre condoglianze più care. Una persona che è rimasta nella storia e nel cuore della città.