Disfatta interna della Chaminade: la capolista passa per 6-1 allo ‘Sturzo’

Le Aquile Molfetta travolgono la Chaminade: alla palestra Sturzo di Campobasso finisce 6 a 1 per i pugliesi che guidano il girone G del campionato di calcio a 5 di serie B.

La cronaca del match. Dibenedetto e Dell’Olio ci provano dalla distanza in entrambi i casi Di Camillo salva i suoi. Capitan Antonio Di Nunzio recupera palla serve Fieramosca che con un tiro incrociato trova Lopopolo ben posizionato. Ancora Chami in attacco con Davide Di Nunzio il suo destro sfiora il palo. Controllo e giro di Dell’Olio il numero uno dei molisani devia in angolo. Sovrapposizione Caro Barroso per Murolo, destro fuori di poco. Nella prima frazione la difesa della Chaminade è ordinata, la fase offensiva un’poco imprecisa ma buona la mole di gioco costruita. Sul finire di primo tempo sinistro di Pedone deviazione involontaria di Davide Di Nunzio che prende in contro tempo di Camillo, il Molfetta passa in vantaggio.

Palla a centrocampo subito riconquistata dagli ospiti che con Dell’Olio raddoppiano. Un giro di lancette e Caro Barroso cala il tris.

La ripresa si apre con i padroni di casa in attacco, ma sono gli ospiti a segnare. Corner di Dell’Olio per Barbolla sinistro di prima intenzione e 4-0 per la capolista.

Il passivo scoraggia la Chaminade che non riesce a essere molto pericolosa in attacco. A dieci minuti dalla sirena Caro Barroso serve Murolo per il 5-0. Un minuto più tardi Davide Di Nunzio prova un destro defilato che impensierisce Lopopolo. Caparbio De Nisco che recupera palla serve Antonio Di Nunzio per l’accorrente Resciniti a Lopopolo battuto realizza la rete dei locali.

C’è tempo anche per la doppietta di capitan Pedone servito da Dell’Olio che sigla il finale, 6-1.

Martedì la Chaminade Campobasso torna in campo alle ore 19, sempre alla Palestra Sturzo, contro il Torremaggiore. Fino al 20 marzo i rossoblù giocheranno sempre sabato e martedì.

IL TABELLINO

CHAMINADE – AQUILE MOLFETTA 1-6

CHAMINADE: Di Camillo Federico , Pietra, Buonicore, Di Camillo Florindo, Di Nunzio Davide, Di Nunzio Antonio, Resciniti, Fieramosca, De Nisco, Ruscica, Salvatore, Sanneh. Allenatore: Cavaliere

AQUILE MOLFETTA: Lopopolo, Di Benedetto, Dell’Olio, Pedone, Murolo, De Pinto, Marasà, Andriani, Dibenedetto, Caro, Barbolla, Panunzio. Allenatore: Rutigliani

Arbitri: Andrea Pulimeno Sez. Roma 1, Simone Adriani Sez. Viterbo; Cronometrista: Fabio Capaldi Sez. Isernia

Reti: 16″17 Pedone 1T ( AM) 16″34 Dell’Olio 1T (AM), 17″29 Barroso 1T (AM) 3″38 Barbolla 2T ( AM), ’10 Murolo 2T (AM), ’13 Resciniti 2T ( CCB), 16″34 Pedone 2T (AM)

Falli: 1 tempo 4-2, 2 tempo 4-3

Tiri liberi: 1 tempo 0-0, 2 tempo 0-0

Note: amm. Barbolla (AM), amm. De Nisco (CCB), amm. Salvatore (CB)