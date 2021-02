Disastro sanità, servono risposte. Soa organizza protesta sotto Procura della Repubblica

Molise sotto assedio Covid, “servono delle risposte”. Il Sindacato Operai Autorganizzato sta mettendo a punto una protesta – anche con il supporto di altre associazioni – che stavolta non si terrà sotto la sede della Regione Molise o di altre Istituzioni. “La prossima settimana andremo a protestare con cittadini liberi sotto la sede della procura della Repubblica di Campobasso” chiarisce il Soa, aggiungendo che “chi sa deve dare risposte immediate ai diritti, alla dignità, alla coscienza di buona parte dei molisani che non intendono più subire”.

Troppi i casi rimasti insoluti, per i quali è chiesto l’intervento dei magistrati. “Aumentano i contagi da covid 19 e i focolai sono fuori controllo, i provvedimenti di sindaci e regione Molise arrivano ormai a disastro avvenuto. Dal 1° febbraio è stato cancellato il servizio di trasporto per i dializzati dell’Alto Molise, l’ospedale Cardarelli e sotto massima pressione e ci sono criticità legate alla separazione dei percorsi come certificato anche dai Carabinieri del Nas”

È ancora: “Personale sanitario sotto organico, ricorso massiccio ai contratti a partita Iva” dice ancora Andrea di Paolo del Soa. “Eppure il problema in Molise sembra essere quello dei furbetti del vaccino, un modo per distogliere l’attenzione – con uno squallido teatrino andato in scena in Regione – da quelle che sono le problematiche reali. Una caccia alle streghe per dare spazio a una sceneggiata per non affrontare di petto le problematiche reali. La scorsa settimana è andata in scena l’ispezione ministeriale, prima ancora le dimissioni del commissario ad acta, la sua ricomparsa, le promesse di portare nel Molise addirittura i medici italo venezuelani, annunci di riapertura immediata del Vietri di Larino mai avvenuta, deputati molisani a Roma che a scoppio ritardato cercano di attirare l’attenzione del ministero alla sanità, un presidente di regione che canta e balla, intanto i pappagalli da social continuano a pubblicare e a discutere dell’aria fritta”.