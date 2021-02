Disagi per gli anziani, tre Comuni scrivono all’Asrem: “Vaccini nei singoli paesi”

Termoli

Secondo decesso in poche ore al San Timoteo: dopo la 33enne di san Martino in Pensilis, muore un uomo di 74 anni. Per Guglionesi si tratta della quarta vittima in meno di una settimana. La Terapia Intensiva del Cardarelli, l'unica possibile in Molise per i malati di Covid, è satura. Intanto il caso di Mirko Sarchione, 38 anni, va sulla stampa nazionale a dimostrazione che la Rianimazione in Molise è al completo e si muore anche per i ritardi con i quali i pazienti vengono trattati. Oggi pomeriggio in ospedale è arrivata anche una 12enne con i sintomi della covid