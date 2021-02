L’avviso è stato pubblicato ieri sera (25 febbraio) sul sito del Conservatorio ‘Lorenzo Perosi’ di Campobasso: “Disposta la chiusura del Conservatorio nei giorni 26 e 27 febbraio 2021. Si ricorda che le attività didattiche e gli esami programmati continueranno a svolgersi regolarmente a distanza”.

La positività di un dipendente – notizia confermata a Primonumero dal presidente, il dottor Eliodoro Giordano – alla base della decisione di chiudere per due giorni l’istituto di alta formazione artistica e musicale del capoluogo. La notizia ha creato un po’ di apprensione all’interno dell’edificio di via Principe di Piemonte, dove in realtà già da lunedì scorso la didattica si svolgeva in dad come previsto dall’ordinanza del sindaco di Campobasso Roberto Gravina per gli istituti scolastici del capoluogo.

Anche gli esami programmati si sono svolti in via telematica, mentre nell’ultima settimana gli studenti potevano usufruire delle aule dell’Istituto per motivi di studio solo attraverso l’apposita prenotazione.

Dopo aver riscontrato la positività del dipendente, come da protocollo, nelle scorse ore, le autorità sanitarie sono state attivate per il tracciamento dei contatti.