Diocesi, cordoglio per la morte del papà del parroco di Colletorto

Il report settimanale

Sono numeri drammatici quelli della prima settimana di febbraio in Molise: contagi, ospedalizzazioni, rapidi peggioramenti clinici, decessi. Una situazione ormai al collasso i cui indicatori più evidenti sono la pressione inaudita sull'ospedale hub del capoluogo (e non solo) e la dichiarazione di 'zona rossa' per ben 28 comuni. Il Basso Molise sta vivendo i suoi giorni più difficili, con un picco di trasmissione del virus che fa pensare che si sia in presenza di una mutazione dello stesso