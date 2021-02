Dalle “zone rosse” passeggiata fuori porta a Campitello, sorpresi dalla polizia e multati

Il report settimanale

Circa 90 contagi al giorno, ma ad impressionare è il numero di ricoveri: oltre 60 in una settimana. Ormai le strutture mobilitate per fronteggiare l'emergenza sono 3 (Cardarelli, San Timoteo e Gemelli) e in queste ore verrà installato un ospedale da campo a Termoli. Ma tutto questo non basta perchè il vero problema è che mancano i posti in Rianimazione, tanto che molti molisani in questi giorni sono stati trasferiti in altre regioni (anche in elicottero). In tutto ciò il Molise piange le due vittime più giovani dall'inizio della pandemia, due ragazzi trentenni