Dalla Puglia a Termoli con attrezzi da scasso in auto, denuncia e foglio di via per 3 giovani

Viaggiavano su un’utilitaria in tre, provenienti dalla Puglia, e avevano in auto attrezzi da scasso.

Sono stati fermati su via Corsica a Termoli, nel corso dei consueti controlli della Compagnia Carabinieri, tre soggetti pugliesi, tutti censurati. In particolare si tratta di un 22enne e un 18enne di Torremaggiore e di un 18enne di San Severo.

Al momento del controllo, i tre hanno manifestato una ‘sospetta’ agitazione ed è anche per questo che i militari del N.O.R. hanno deciso di perquisirli e di perquisire l’automobile. Così si sono imbattuti in un paio di guanti da lavoro in stoffa e gomma, in tre cacciavite di cui uno modificato, in una chiave inglese e in un connettore OBD per collegamento a centraline elettroniche di veicoli a motore.

Gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro mentre i tre giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Larino poiché ritenuti responsabili del reato di concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

È stata inoltre avviata la procedura, prevista in questi casi, per l’emissione dei fogli di via a carico dei tre, che sono stati peraltro sanzionati per un importo complessivo di oltre 2mila euro perché hanno violato il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 in materia di Covid-19, che impedisce di circolare fuori dai confini regionali di residenza senza giustificato motivo.

Nell’arco della stessa giornata, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno effettuato diversi controlli sul territorio ed in particolare nei comuni di Termoli e Campomarino.

Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 21 veicoli, 26 persone ed effettuate 5 perquisizioni, tra veicolari e personali.

Dall’Arma fanno sapere che la guardia resterà alta anche nei prossimi giorni. “Proseguiranno comunque anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, le attività di controllo da parte della Compagnia di Termoli con una presenza sempre costante ed attenta sul territorio, allo scopo di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati predatori e le violazioni della vigente normativa volta ad arginare l’attuale emergenza pandemica, al fine di fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza reale ed una sempre maggiore percezione della stessa”.