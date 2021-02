Dad e disabili, la mamma di un ragazzo: “La legge dice una cosa, ma la scuola ne fa un’altra”

A volte mi domando se la scuola è “presidio di civiltà” o è “presidio di inciviltà”.

Nelle sfilate di arroganza e di presunzione, i vari Dirigenti fanno a gara nel presentare gli istituti da loro rappresentati come i presidî in cui, prima di tutto, viene tutelata la diversità, in cui a tutti è assicurato un posto; dove un valore imprescindibile e irrinunciabile è l’INCLUSIVITA’, intesa come partecipazione e coinvolgimento di tutti gli studenti, con l’obiettivo di valorizzare ciascuno di loro, mettendo al centro dell’azione della scuola il valore della diversità.

La scuola viene presentata come il luogo in cui, più di ogni altro, viene messo al centro dell’azione o, se si vuole, della didattica, la persona, assicurando la crescita di tutti attraverso l’interazione con la persona disabile.

Ora, io mi chiedo: quando viene disposta la sospensione delle attività didattiche con il passaggio alla DAD, che fine fanno questi grandi ideali?

C’è qualcuno che, anche solo fugacemente, pensa ai ragazzi disabili, in maniera vera, con il cuore, non come un problema, quasi un fastidio?

Beh, la mia risposta, da mamma di una ragazzina disabile, potete immaginarla.

Già in condizioni di “normalità”, per noi ogni giorno rappresenta una sfida e poche volte una conquista.

Ogni giorno, bisogna puntare i piedi, non abbassare la guardia, perché sono sempre pronti a calpestare i diritti di chi è assolutamente indifeso.

Mi riferisco gli operatori della scuola, ai “grandi”, a coloro che dovrebbero porsi come esempio per la comunità, non solo scolastica; agli insegnanti, che, haimè, hanno grandi problemi ad integrare i loro pari, cioè i loro colleghi di sostengo, visti sempre come insegnanti di serie B, figuriamoci se possono integrare i ragazzi disabili?!

Mi chiedo ancora se la Scuola si è posta la domanda: ma se la DAD (spesso) rappresenta un problema per i normodotati, figuriamoci per i disabili.

Nell’ultimo anno è venuto meno proprio quello che, per molti ragazzi disabili, rappresentava l’unica grande risorsa: la possibilità di stare con gli altri, la socializzazione.

Pensate solo per un attimo alla solitudine in cui vivono questi ragazzi, con le loro famiglie.

Al termine del ciclo scolastico, per loro non resta altro che la solitudine, il vivere ai margini o in comunità ghetto.

E’ vero: sulla carta (DPCM e Direttive Ministeriali), solo ai disabili è concesso di continuare a frequentare in presenza.

“I disabili in classe, ma non da soli. Possono esserci piccoli gruppi di compagni al fine di favorire (sua maestà) l’inclusione”.

Ma se è la legge che lo prevede, perché la scuola non si è organizzata di conseguenza?

Io sono o, comunque, penso di essere sempre pronta a capire e giustificare: capisco che stiamo vivendo un momento difficile per tutti; giustifico i genitori preoccupati di mandare a scuola (chiusa) i loro figli.

Non capisco né giustifico il SILENZIO, dietro al quale si nasconde una vera e propria dimenticanza.