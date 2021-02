Cus Molise, da marzo si torna a pattinare: Piazza e Salvatore di scena a Pescara

Tornano sui pattini i portacolori del Cus Molise guidati dal maestro Roberto Simiele. Due atlete, infatti, saranno impegnate in Abruzzo nella prova del campionato italiano indoor corsa su pista che ci sarà dal 5 al 7 marzo prossimi in Abruzzo e più precisamente a Pescara. Martina Piazza e Marzia Salvatore, entrambe classe 2007, si cimenteranno nella prova con il chiaro intento di divertirsi prima di tutto.

In un periodo nel quale tutte le attività sono sospese a causa della pandemia, le due giovanissime cussine avranno l’opportunità di confrontarsi con atlete provenienti da diverse regioni d’Italia e al di là di quello che sarà il risultato finale, non certo fondamentale, potranno vivere una giornata diversa dalle altre all’insegna dell’agonismo. Martina e Marzia, sotto lo sguardo attento del preparatore del Cus Molise Maurizio Lofano e del maestro Simiele, stanno svolgendo in totale sicurezza la preparazione. Togliere la ruggine dopo tanti mesi di inattività e presentarsi alla gara nelle migliori condizioni fisiche anche e soprattutto per evitare infortuni, sono gli obiettivi principali in vista della trasferta in terra d’Abruzzo.

“Siamo contenti di poter prendere parte alla manifestazione di Pescara – argomenta il maestro Roberto Simiele – per poter vivere una giornata diversa dalle altre e permettere alle due nostre atlete di tornare a respirare aria di appuntamenti ufficiali. Ringraziamo per questo il Cus Molise che ci ha messo nelle condizioni ideali per poter essere presenti alla gara. Un grazie anche al preparatore Maurizio Lofano che con tanta passione sta curando in questi giorni l’aspetto fisico delle nostre piccole atlete. Al di là del risultato che arriverà dall’Abruzzo, la nostra soddisfazione è già quella di poter essere presenti. Con l’auspicio che questo possa essere un primo passo verso il ritorno ad una sorta di normalità che tanto manca a tutti noi”.