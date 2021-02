LUNEDI’ 1 Un calo termico rilevante nelle ultime 48 ore ha riportato l’intera regione su valori termici più consoni per il periodo. Anche per questo inizio di settimana ci attende un tempo stabile e molto soleggiato salvo temporanee velature sparse e l’ormai solita foschia mattutina e del tramonto. A mutare il clima primaverile della settimana appena trascorsa le correnti più fredde dei Balcani che hanno fatto irruzione dalla costa adriatica. Ma l’alta pressione di matrice sub-tropicale non molla la presa, ragion per cui avremo ancora giornate belle e tranquille.

MARTEDI’ 2 Clima fresco, ventilato ma ancora soleggiato in questo primo martedì del mese. Anche oggi avremo un tempo stabile, qualche innocua nuvola e una temperatura che, soprattutto nei valori minimi notturni, sarà parecchio più bassa della scorsa settimana. Serena con foschia anche la notte sul litorale adriatico.