Covid, stop al mercato del sabato a San Martino fino al 21 febbraio

Sospensione del mercato settimanale per i prossimi 10 giorni a San Martino in Pensilis. Il sindaco Gianni Di Matteo ha infatti emanato una ordinanza, la numero 9 del 10 febbraio 2021, con la quale in via precauzionale e al fine di prevenire il rischio di diffusione del covid-19 sul territorio comunale, fino al 21 febbraio ha ordinato la sospensione del mercato settimanale del sabato in via Marina.

Questo provvedimento segue altri interventi già decisi dal primo cittadino nel tentativo di scongiurare la diffusione del Sars Cov 2. Tra questi, anche il divieto di vendita da asporto e consumo in strada di bevande alcoliche dopo le ore 18.

Attualmente San Martino è in zona rossa con diversi contagi in numero costante da giorni.