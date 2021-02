Covid ed emergenza sanitaria, volantinaggio del Prc al San Timoteo

Il partito della Rifondazione comunista ha distribuito dei volantini stamane 20 febbraio, a un anno dal primo ricovero per Covid in Italia. L’ha fatto nel parcheggio dell’ospedale San Timoteo col segretario Pasquale Sisto in prima linea.

“Abbiamo aggiunto ai temi nazionali argomenti di strettissima attualità riguardante la pesante (per usare un eufemismo) situazione della sanità della nostra regione.

Le cause principali del tracollo sanitario, verificatosi in alcune regioni del Nord, e che hanno aggravato le condizioni già fragili della sanità nel meridione, sono da ricercare innanzitutto nel definanziamento della spesa per la salute e nella privatizzazione dei servizi, tanto care al neo ministro Giorgetti, che hanno smantellato il Servizio Sanitario Nazionale edificato con la Legge di riforma sanitaria 833/78.

L’epidemia da Covid-19 ha dimostrato il fallimento di un sistema fondato sull’iniziativa privata in cerca del maggior profitto verso le terapie più remunerative. Questo percorso è stato facilitato dall’accentramento ospedalocentrico, mentre venivano chiusi molti ospedali dalle aree più periferiche, interne o montane, dallo smantellamento della assistenza territoriale e della prevenzione” così il Prc.